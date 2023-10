KTM-Debüt von 300er-Weltmeister Jeffrey Buis (21)

Schon vor dem Gewinn der diesjährigen Supersport-WM 300 unterschrieb Jeffrey Buis für 2024 beim KTM-Team Freudenberg. In Oschersleben gab der zweifache Weltmeister sein Debüt auf der RC390R.

Mit der Verpflichtung von Jeffrey Buis gelang dem sächsischen Team Freudenberg ein Coup. Der Niederländer ist mit zwei Titeln und elf Siegen der erfolgreichste Pilot der Supersport-WM 300. In diversen Positionskämpfen mit Dirk Geiger sah Buis das Potenzial der KTM RC390R und entschied sich für diese neue Herausforderung.

Nun konnte der Niederländer das Motorrad erstmals persönlich erfahren. Schauplatz seines Debüts war die Rennstrecke in Oschersleben. «Wir waren zwei Tage mit dem Jeffrey testen», erzählte Teamchef Carsten Freudenberg SPEEDWEEK.com. «Es hat von Anfang an hervorragend geklappt und wir hatten auch viel Spaß zusammen – wir mussten nicht erst miteinander warm werden, es hat sofort harmoniert und gepasst. Es machte den Eindruck, dass es eine hervorragende Entscheidung war, ihn in unser Team zu holen.»

Freudenberg weiter: «Im Vorfeld hatten wir einen guten Plan aufgestellt und hatten zwei Motorräder vorbereitet. Das erste war mit einem Basis-Set-up der vergangenen Saison ausgestattet, am zweiten Bike waren ein paar für 2024 geplante technische Neuerungen verbaut. Ich habe ein wirklich gutes Gefühl. Jeffrey fuhr insgesamt 80 bis 90 Runden und wir konnten unser Testprogramm durchziehen. Überrascht war ich von seiner Fähigkeit, konkrete technische Aussagen zu machen und uns mitzuteilen, welche Wünsche er hat, was er spürt und was er gerne ausprobieren möchte. Das hat super funktioniert.»

Buis hatte sich mehrere Tests zusichern lassen, noch 2023 plant das KTM-Team weitere Tests, dann aber in Spanien. «Unser Lkw ist ja noch da unten. Nach dem Finale in Portimão haben wir unser gesamtes Material in Malaga zwischengelagert», erklärte Freudenberg. «Wir wollen mit Jeffrey optimal vorbereitet in die neue Saison starten und werden noch einige Tests durchführen. Wir sind schon sehr gespannt auf den nächsten Test, weil wir dann wieder neue Sachen probieren wollen.»