Kawasaki: Drei Top-Teams für die SSP-300 stehen fest

Die Kawasaki-Teams MTM und Füsport RT Motorsport by SKM kämpfen in der Supersport-WM 300 seit Jahren an der Spitze und sind auch für 2024 stark aufgestellt. Das gilt auch für ProDina.

Die Saison der Supersport-WM 300 beginnt erst mit dem Europaauftakt am 22. März in Barcelona, die Teams der Nachwuchsserie lassen sich deshalb mit der Verpflichtung ihrer Piloten traditionell die meiste Zeit.

Dies gilt jedoch nicht MTM Kawasaki, dem erfolgreichsten Team der 300er-Kategorie. Das von Kawasaki Europe und Kawasaki BeNeLux unterstützte belgische Team gewann die 300er-Weltmeisterschaft 2021 mit Adrian Huertas sowie 2020 und 2023 mit Jeffrey Buis. Seinen aktuellen Weltmeister verlor Teamchef Ludo van der Verken zwar an Freudenberg KTM, dafür verstärkte man sich jedoch mit dem WM-Dritten Mirko Gennai und verlängerte den Vertrag mit dem jungen Loris Veneman (Lauf-1-Sieger in Aragon).

Ebenfalls regelmäßig an der Spitze fahren die Piloten von RT Motorsport by SKM. Die Motorräder von Tuning-Spezialist Frank Krekeler gehören zu den schnellsten im Feld und werden 2024 von Inigo Iglesias und Petr Svoboda pilotiert. Beide fuhren bereits in diesem Jahr für das Team. Der Spanier bestritt in diesem Jahr aber die IDM SSP 300, die er mit vier Siegen und zwölf Top-3-Finishs gewann; er verfügt außerdem über drei Jahre WM-Erfahrung (vier Podestplätze). Der Tscheche wiederum gewann beim diesjährigen Saisonauftakt und galt bis Saisonmitte als Titelanwärter, wegen diverser Ausfälle wurde der 20-Jährige am Ende jedoch nur WM-Sechster.

In der Supersport-WM 300 etabliert ist auch das Kawasaki-Team ProDina, das für 2024 mit Bruno Ieraci als Aushängeschild antreten wird. Der 23-Jährige gewann die italienische Serie im Handstreich (6 Siege, 10 Podestplätze in 12 Rennen) und holte als Gaststarter in Misano einen sensationellen Doppelsieg. In der WM fuhr er bereits 52 Rennen. Sein Teamkollege wird mit Giacomo Zannini ein Rookie.