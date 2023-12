Für den Erfolg: Kove setzt 2024 auf zweiten Spanier

In der Debüt-Saison in der Supersport-WM 300 machte Kove Moto nur bei der Fahrerwahl einen Fehler. Für das zweite Jahr in der Nachwuchsserie setzen die Chinesen zwei Spanier auf die NK321RR.

Eher lautlos gab Kove in diesem Jahr sein Debüt in der Supersport-WM 300. Das Motorrad wurde abseits der Öffentlichkeit in China entwickelt, auch um die Homologation wurde kein großes Tamtam gemacht. Das China Racing Team, das die Rennwochenenden abwickelt, wurde halb mit Chinesen und halb mit Europäern besetzt. Als Pilot wurde mit Shengjunjie Zhou ein international unbekannter Fahrer verpflichtet, der in Assen und Barcelona aber die Top-20 verpasste. In Misano kam Junhao Zhan zum Einsatz, der sich aber wiederum nicht einmal für die Rennen qualifizierte.

Ab Imola pilotierte Marc Garcia die 321RR und bewies mit Platz 8 im ersten Lauf die Konkurrenzfähigkeit der chinesischen Entwicklung. Auch in Most und Magny-Cours fuhr der erste Weltmeister der 300er-Serie in die Punkte, dazu erreichte er in Tschechien Startplatz 3. Garcia nahm auch am Saisonfinale der spanischen Meisterschaft in Valencia teil und holte einen Sieg sowie einen dritten Platz. Insgesamt gewann Kove in Spanien vier Rennen. Als der 24-Jährige vor einer Woche von Kove für 2024 bestätigt wurde, war das keine Überraschung.

Aber Kove geht einen Schritt weiter und expandiert auf ein zweites Motorrad, für das am Wochenende mit Julio Garcia als Fahrer ein weiterer Spanier präsentiert wurde. Der 17-Jährige brauste als Gaststarter in Barcelona 2022 überraschend mit Yamaha auf das Podium und erwies sich in diesem Jahr mit Kawasaki als solider Top-15-Fahrer.

Mit dieser Fahrerpaarung hat Kove 2024 gute Chancen, sich konstant in den Punkterängen zu behaupten.