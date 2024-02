Vorbereitung am Ende der Welt: Wildcard für Tschechen

Hinter dem erfolgreichen 300er-Team RT Motorsport by SKM stehen der Niederländer Rob Vennegoor und der Grevener Tuner Frank Krekeler. Für einen Gaststart transportieren sie die Kawasaki erstmals nach Australien.

Füsport - RT Motorsports by SKM ist ein in der Supersport-WM 300 etabliertes Team, eingesetzt wird die Kawasaki Ninja 400. Die Motorräder von Tuning-Spezialist Frank Krekeler gehören zu den schnellsten im Feld und werden 2024 von Inigo Iglesias und Petr Svoboda pilotiert. Der Tscheche gewann im vergangenen Jahr den Saisonauftakt in Assen und galt lange als Titelanwärter. Wegen diverser Ausfälle wurde der 21-Jährige am Ende jedoch nur WM-Sechster.

2024 beginnt die Saison für das Team und Svoboda früher und nicht wie sonst üblich auf einer europäischen Rennstrecke. In Down Under wird das Kawasaki-Team mit einer Wildcard an der ersten Runde der australischen 300er-Serie teilnehmen, zeitgleich mit dem Superbike-Auftakt auf Philipp Island vom 23. bis 25. Februar.

Die Reise nach Australien ist vor allem für Vennegoor ein persönliches Highlight, der ein Faible für australische Rennfahrer hat und vielen half, nach Europa zu kommen. Daher kommt auch die Zusammenarbeit mit Sponsor Füsport, einem australischen Hersteller von Motorradstiefeln.

«Wir sind überzeugt, dass sich Petr schnell auf der für ihn neuen Rennstrecke zurechtfinden wird», meint der Teammanager. «Außerdem ist es ein besonderes Erlebnis, dass wir als Team zum ersten Mal auf Phillip Island im Einsatz sind und mit einem europäischen Fahrer nach Australien kommen – obwohl ich seit Jahren australischen Talenten helfe, nach Europa zu kommen. Kurzum: Ende Februar wird etwas ganz Besonderes sein.»

Die Reise nach Down Under mit Svoboda wird unterstützt von Wepol. Das tschechische Unternehmen ist persönlicher Sponsor des 21-jährigen Brünner. Obendrein expandiert RT Motorsport by SKM in diesem Jahr mit Unterstützung von Wepol in die Supersport-WM, wo mit Jorge Navarro und John McPhee zwei Triumph eingesetzt werden. Man ist ohnehin vor Ort.

«Dank unserer Zusammenarbeit mit Wepol Racing Parts und Füsport, können wir unsere Leidenschaft auf einer globalen Bühne zeigen», freute sich Vennegoor. «Ich möchte mich bei Wepol Racing Parts und Füsport im Besonderen für diese wunderbare Gelegenheit bedanken!»