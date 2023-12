Supersport-300-WM: Zwei KTM, nur ein Deutscher

Die Teilnehmer der Supersport-WM 300 stehen fest. Freudenberg KTM peilt 2024 mit Jeffrey Buis den Titel an und bringt mit Phillip Tonn den einzigen deutschsprachigen Piloten in die Startaufstellung.

Wie in den Jahren zuvor wird die Supersport-WM 300 auch 2024 zahlenmäßig von Kawasaki dominiert. 15 Fahrer setzen die Ninja 400 ein, wobei Yamaha nur zwei R3 weniger in der Startaufstellung haben wird. Jeweils zwei Maschinen setzen KTM und Kove ein, womit das Teilnehmerfeld im kommenden Jahr 32 Starter betragen wird, zwei mehr als in diesem Jahr.

Das sächsische KTM-Team Freudenberg hat den Niederländer Jeffrey Buis als Aushängeschild verpflichtet, der die Nummer 1 des Weltmeisters mitbringt. Weil Dirk Geiger und Lennox Lehmann in die 600er-Klasse aufsteigen wollten, wurde Phillip Tonn in die Weltmeisterschaft befördert. Der 18-Jährige hatte in Portimão sein WM-Debüt gegeben.

Seitens Kawasaki ist das Team MTM mit Mirko Gennai zu den Favoriten zu zählen, wobei die Nachwuchsserie traditionell stark umkämpft, kaum vorhersehbar ist und der Saisonverlauf voller Überraschungen sein kann.

Als dritter Hersteller aus Asien bestätigte Kove Marc Garcia und Julio Garcia. Die chinesischen Piloten erwiesen sich im vergangenen Jahr als überfordert. Mit den beiden Spaniern kann das China Racing Team regelmäßige Top-15-Platzierungen erwarten.