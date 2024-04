Phillip Tonn: Punkte am Samstag, Reihe 2 am Sonntag

Nachdem der Sturz seines KTM-Teamkollegen Jeffrey Buis für den Abbruch gesorgt hatte, fuhr Phillip Tonn im ersten Lauf der Supersport-WM 300 in Assen seine ersten WM-Punkte ein. Die Aussichten für Rennen 2 sind besser.

Im Team Freudenberg KTM fährt Phillip Tonn seine erste volle Saison in der Supersport-WM 300. Blieb der Sachse beim Saisonauftakt in Barcelona noch weit von den Punkterängen entfernt, zeigte er beim Meeting in Assen bei schwierigen Bedingungen eine steile Lernkurve.

In der Superpole qualifizierte sich der 18-Jährige aus Werdau auf Startplatz 20 und hatte sich bis auf Platz 14 vorgearbeitet, als das Rennen nach einem Sturz seines Teamkollegen Jeffrey Buis in Runde 3 mit roten Flaggen abgebrochen wurde. Der Niederländer rutschte in der Schikane in Führung liegend aus, als er mit dem Hinterreifen den noch feuchten Randstein berührte.

«Das war ein chaotisches Rennen. Nach dem Abbruch startete ich von Platz 14 und es waren nur fünf Runden zu fahren», erzählte Phillip SPEEDWEEK.com-Mitarbeiter Jordi Gutiérrez. Ich kam gut weg und war in der Gruppe um Platz 6 dabei. Leider passierten anderen Fahrern Fehler, die mich Zeit gekostet haben. Aber ich konnte die Lücke immer wieder zufahren und allein diese Erkenntnis freut mich.»

Tonn brauste nach dem Sprint mit nur 2,1 sec Rückstand auf Sieger Daniel Mogeda (Kawasaki) über die Ziellinie. In der umkämpften Nachwuchsserie bedeutete das jedoch lediglich Platz 12.

«Auch wenn etwas mehr möglich gewesen wäre, bin ich zufrieden», versicherte der KTM-Pilot. «Ich sehe das positiv, denn ich habe Punkte eingefahren und habe mich im Vergleich zum letzten Rennen gesteigert.»

Stark: Im Rennen fuhr Tonn die viertschnellste Rundenzeit und rückt gemäß Reglement in der Startaufstellung für das zweite Rennen am Sonntag in die zweite Reihe auf die vierte Position nach vorn. Die Chancen auf eine weitere Top-15-Platzierung stehen also ausgezeichnet.