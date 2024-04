Assen, Lauf 1: Kawasaki-Sieg, WM-Punkte für Tonn

Beim Meeting der Supersport-WM 300 in Assen setzte sich im ersten Lauf Kawasaki-Pilot Daniel Mogeda durch. KTM-Aushängeschild Jeffrey Buis stürzte, Phillip Tonn holte als Zwölfter WM-Punkte.

In der Superpole am Freitagnachmittag wurden vielen 300er-Piloten die schnellsten Rundenzeiten wegen gelber Flaggen gestrichen. Darunter auch KTM-Pilot und Lokalmatador Jeffrey Buis, der deswegen statt aus Reihe 1 nur von der zehnten Position ins erste Rennen ging. WM-Leader Inigo Iglesias (Kawasaki) wurde sogar auf Startplatz 13 zurückgestuft. Die Pole-Position wurde Kawasaki-Pilot Fenton Seabright zugesprochen.

Das Wetter präsentierte sich bei Rennstart um 12:45 Uhr unentschlossen. Es war kalt, windig und der Himmel über dem TT Circuit Assen sah aus, als würde es jeden Moment erneut regnen. Zu Beginn war der Asphalt jedoch überwiegend trocken.

Doch der erste Start wurde nach einem kapitalen Sturz in der Schikane vor Start-/Ziel in Runde 3 abgebrochen. Buis war in Führung liegend auf einer feuchten Stelle ausgerutscht, der direkt dahinter fahrende Kove-Pilot Julio Garcia konnte nicht ausweichen und krachte in den Niederländer. Buis wurde einige Minuten an der Sturzstelle behandelt, stieg dann aber zur Erleichterung und unter dem Applaus seiner Landsleute selbst in den bereit stehenden Krankenwagen.

Der Restart erfolgte über nur fünf Runden und mit dem Stand beim letzten Zeitmesspunkt. Das Rennen verlief typisch für die Nachwuchsserie umkämpft und von Windschattenduellen auf der langen Geraden geprägt. Die Führung und die Positionen in der großen Gruppe wechselten bis zur Ziellinie unzählige Male. Einsetzender Regen in der letzten Runde sorgte für zusätzliche Dramatik.

In einem dramatischen Finale mit zahlreichen Stürzen setzte sich Daniel Mogeda (Kawasaki). Platz 2 auf dem Podium sicherte sich Unai Calatayud (Yamaha). Als Dritter baute Inigo Iglesias die WM-Führung aus.

Ein starkes Rennen fuhr Phillip Tonn. Der KTM-Pilot belegte zeitweise den neunten Platz und kreuzte als Zwölfter die Ziellinie.

So lief das Rennen:

Start: Veneman vor Svoboda und Pratama in die erste Kurve. Tonn auf 13.



Runde 1: Veneman führt eine Fünfer-Gruppe an der Spitze an. Tonn auf 11. Sturz Ieraci.



Runde 2: Mogeda in 1:49,933 min vor Veneman und Pratama. Tonn auf Platz 9.



Runde 3: Iglesias, Mogeda, Veneman, Svoboda und Pratama kämpfen um den Sieg. Sturz Gennai und Di Sora.



Runde 4: Mahendra in 1:49,734 min mit der schnellsten Runde. Sturz Osuna und Salvador.



Letzte Runde: Mogeda gewinnt vor Calatayud und Iglesias. Sturz Sabatucci.