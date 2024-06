Misano, Superpole: Kawasaki vor Yamaha und Kove

Die Superpole der Supersport-WM 300 in Misano entschied WM-Leader Daniel Mogeda für sich. KTM Freudenberg erreichte mit Jeffrey Buis die vierte Startreihe.

Der in Assen schwer gestürzte Kevin Sabatucci (komplexer Oberschenkelbruch) ist trotz aller Bemühungen für das Meeting in Misano nicht einsatzbereit. Flembbo Kawasaki ersetzt den Italiener mit dem unbekannten Thailänder Varis Fleming. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld der 300er-WM von den Wildcard-Piloten Matteo Bonetti und Nicola Plazzi (beide Kawasaki).

Der Zeitplan der seriennahen Weltmeisterschaft sieht in diesem Jahr für die Supersport-WM 300 nur noch ein freies Training vor. Im morgendlichen Training fuhr der Indonesier Aldi Mahendra (Yamaha) in 1:48,979 min die schnellste Zeit. KTM-Pilot Phillip Tonn hatte Schwierigkeiten – Platz 21 mit 1,6 sec Rückstand.

Am Freitagnachmittag folgte dann bereits die Superpole. Das 25-minütige Qualifying auf dem Misano World Circuit begann um 14:10 Uhr und fand bei bestem Wetter statt. Die erste ernst zu nehmende Rundenzeit fuhr nach fünf Minuten Marc Garcia mit der chinesischen Kove in 1:49,510 min. Zum Vergleich: Den Pole-Rekord stellte 2022 Matteo Vannucci in 1:48,501 min auf.

Als das Feld bei Halbzeit einen Boxenstopp einlegte, führte weiterhin der Spanier und die Top-12 lagen innerhalb einer Sekunde. Mit einem frischen Hinterreifen übernahm Mahendra in 1:49,416 min die Spitze.

In den letzten Minuten bildete sich eine große Gruppe, in der sich der Windschatten massiv auf die Rundenzeiten auswirken kann. WM-Leader Daniel Mogeda (Kawasaki) spülte es kurz vor dem Ende in 1:49,278 min auf Platz 1. Als Emiliano Ercolani (Yamaha) im Finale stürzte, konnten nur noch wenige Piloten ihre Rundenzeit verbessern. Es blieb bei der Pole durch Mogeda vor Mahendra und Kove-Pilot Julio Garcia Gonzalez.

Bester KTM-Pilot wurde der zweifache Weltmeister Jeffrey Buis auf Platz 10. Freudenberg-Teamkollege Tonn qualifizierte sich auf der 25. Position.