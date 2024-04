Plötzlich WM-Leader: Daniel Mogeda überraschte alle

Das Talent von Daniel Mogeda blitzte zwar schon in Vergangenheit gelegentlich auf, doch das turbulente Meeting der Supersport-WM 300 in Assen verhalf dem Kawasaki-Piloten zum absoluten Durchbruch.

Seit 2021 bestreitet Daniel Mogeda als Vollzeitfahrer die Supersport-WM 300. Im vergangenen Jahr fuhr der Teenager in Most und Aragon jeweils einen dritten Platz ein, die Saison beendete er jedoch nur als WM-Neunter.

Weil der Spanier beim diesjährigen Auftakt in Barcelona im ersten Lauf stürzte, reiste er lediglich als WM-Neunter zum Meeting in Assen. Das erste Rennen am Samstag wurde abgebrochen und über nur fünf Runden neu gestartet. Einsetzender Regen in der letzten Runde sorgte für zusätzliche Dramatik. In einem dramatischen Finale mit zahlreichen Stürzen setzte sich der Kawasaki-Pilot durch und holte seinen ersten WM-Sieg.

«Ich startete das erste Rennen von Platz 14, fühlte mich aber wohl und konnte viele Fahrer überholen. In der letzten Runde begann es zu regnen, aber ich war zuversichtlich und konnte gewinnen. Es war mein erster Sieg in der Weltmeisterschaft. Ich bin sehr glücklich», sagte Mogeda erleichtert. «Für mich und das Team ist es ein langer Weg, und wir haben gemeinsam hart dafür gearbeitet. Ich möchte diesen Sieg meinem Bruder widmen.»

Der Bruder von Daniel, Alex, strebt eine Karriere als Musiker an.

Weil Mogeda die zweitschnellste Rundenzeit fuhr, war seine Ausgangsposition für das zweite Rennen bedeutend besser. Mit dem Startplatz in der ersten Reihe mischte er von Beginn an vorn mit und setzte sich auf trockener Piste in der turbulenten Schlussrunde erneut durch.

«Dass ich auch noch Rennen 2 gewonnen habe, macht mich einfach glücklich», strahlte der Teenager. «Ich startete aus der ersten Reihe und war sofort in der Spitzengruppe. Es gab einen Pulk mit vielen Fahrern und ständige Positionskämpfe. Jetzt führen wir die Meisterschaft an, was unglaublich ist. Das Einzige, was ich jetzt im Kopf habe, ist mein Team, meine Familie und meine Freunde - all diese Menschen, die mir in den schlechten Momenten beistehen. Ich bin froh, dass ich jetzt die Meisterschaft anführe, aber es ist eine lange Saison und es liegen noch viele Rennen vor uns.»

Teamchef Paul Tobin hatte bereits 2021 und 2022 mit Mogeda zusammengearbeitet. «Seit er das letzte Mal mit uns gefahren ist, hat sich enorm verbessert. Man kann sehen, dass er sich Gedanken darüber macht, was er auf der Strecke macht», fiel dem Briten auf. «Das Double zu schaffen, ist eine außergewöhnliche Leistung. Wir sind überglücklich. Daniel führt die Weltmeisterschaft an, aber wir bleiben auf dem Teppich.»