Galang Hendra Pratama (Yamaha): Reha in Italien

Am vierten Tag nach seinem schweren Sturz im zweiten Lauf der Supersport-WM 300 in Aragon konnte Galang Hendra Pratama das Krankenhaus verlassen. Augenscheinlich ist der Indonesier mit dem Schrecken davongekommen.

Galang Hendra Pratama (25) und sein Bruder Aldi Mahendra (18) mischen derzeit die Supersport-WM 300 auf. Der jüngere Aldi führt die Gesamtwertung mit 16 Punkten Vorsprung auf Loris Veneman an und könnte der erste Indonesier werden, der eine Weltmeisterschaft auf der Rundstrecke gewinnt. Galang ist WM-Sechster und stand mit seinem Bruder in Magny-Cours in beiden Rennen auf dem Podium.

Auch in Aragon war der 25-Jährige schnell unterwegs, als er im ersten Lauf um nur 0,011 sec den dritten Platz verpasste. Im zweiten Lauf dann aber der Rückschlag: In Runde 3 kamen der Indonesier und Marco Gaggi in Kurve 3 zu Sturz. Das Rennen musste zur Bergung des Yamaha-Piloten abgebrochen werden und wurde erst nach 15 Minuten neu gestartet. Pratama wurde per Helikopter ins Krankenhaus nach Saragossa geflogen.

Erste positive Nachrichten kamen am Montag von seinem Team ProGP Racing. «Insgesamt geht es ihm gut», lautete die Botschaft. Den letzten Beweis, dass es dem stets gut gelaunten Galang gut geht, lieferte er selbst mit einem Selfie am Tag seiner Entlassung aus dem Krankenhaus! Derzeit ist der Indonesier auf dem Weg nach Italien, wo er eine Genesung vorantreiben wird.

Welche Art von Verletzung Pratama erlitten hat, wurde nicht kommuniziert. Vor einer möglichen Teilnahme am Saisonfinale in Jerez muss sich der ProGP-Pilot in jedem Fall die Freigabe von den Rennärzten einholen.