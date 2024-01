Maxime Desprey (Yamaha) ist Champion, Koch auf P3

Sturm Racing Yamaha Pilot Maxime Desprey gewann das Samstagsfinale und die Gesamtwertung des ADAC SX2 Cups. Der deutsche Becker Racing GASGAS Pilot Nico Koch erreichte unter dem Jubel des Publikums das Podium.

Samstagsfinale der SX2 Klasse in der Dortmunder Westfalenhalle: Der deutsche GASGAS-Pilot Nico Koch, der schon am Freitag auf Rang 4 die Fans begeisterte, zog den Holeshot vor dem zweiten deutschen Starter Paul Bloy (KTM) und Freitags-Sieger Maxime Desprey (Yamaha). Desprey fackelte nicht lange und übernahm bereits in der Anfangsphase des Rennens die Führung und auch Fonvielle verlor keine Zeit und zog am Deutschen vorbei. In den folgenden Runden wurde Nico Koch von Jannis Irsuti unter Druck gesetzt, doch der Deutsche fand seinen Rhythmus, beging keine Fehler und konnte wieder eine Lücke zu P4 herausfahren.

Desprey gewann das Finale mit einem Vorsprung von 7,8 Sekunden vor Fonvielle und unter dem Jubel der zehntausend Fans in der ausverkauften Westfalenhalle stand Nico Koch am Samstag auf dem 3. Podiumsrang.

Mit der Idealpunktzahl von 100 Punkten wurde Maxime Desprey in Dortmund auch Gesamtsieger des ADAC SX2 Cups vor Calvin Fonvielle. Nico Koch wurde Dritter der SX2-Cup-Gesamtwertung.

Ergebnis SX2 Dortmund (Samstag):

1. Maxime Desprey (F), Yamaha

2. Calvin Fonvielle (F), KTM

3. Nico Koch (D), GASGAS

4. Jannis Irsuti (F), Kawasaki

5. Mickael Lamarque (F), Husqvarna

6. Pierre Lozzi (F), Yamaha

7. Hugo Manzato (F), Husqvarna

8. Adrien Malaval (F), Suzuki

9. Thomas Do (F), Kawasaki

10. Julien Lebeau (F), Kawasaki

11. Paul Bloy (D), KTM

12. Logan Leitzel (USA), Honda

Endstand ADAC SX2 Cup



1. Maxime Desprey (F), Yamaha, 100 Punkte

2. Calvin Fonvielle (F), KTM, 86

3. Nico Koch (D), GASGAS, 65

4. Hugo Manzato (F), Husqvarna, 59