Gregory Aranda (Yamaha) ist ADAC-SX-Champion

In einem dramatischen Finale setzte sich Greg Aranda (Yamaha) gegen Cedric Soubeyras (Kawasaki) und Jordi Tixier (Honda) durch, gewann das Samstagsfinale und die Gesamtwertung des ADAC-SX-Cups 2024.

Der französische Sturm Racing Yamaha Pilot Greg Aranda gewann den Holeshot zum SX1-Samstagsfinale von Dortmund vor Charles LeFrancois. LeFrancois übernahm im Rennen die frühe Führung, bevor Aranda nach einer Gelbphase besser beschleunigte und an LeFrancois vorbei die Spitze übernahm. Der amtierende 'König von Dortmund' und Freitags-Sieger Jordi Tixier (Honda) startete nicht gut ins Finale und begann das Rennen auf Rang 4.

Aranda schien das Rennen von der Spitze aus kontrollieren zu können, während sich von hinten der ebenfalls nicht gut gestartete Cedric Soubeyras (Kawasaki) Position um Position nach vorne kämpfte. In Runde 17 von 20 überschlugen sich die Ereignisse: Der 34-jährige Leader rutschte in der Rechtskurve vor der Boxengasse weg und stürzte, so dass der zwischenzeitlich nach vorne gefahrene Cedric Soubeyras die Führung erbte. Soubeyras führte nun knapp vor Tixier, der seinerseits die Gunst der Stunde nutzen wollte, um sich innen an 'Soub' mit einem Blockpass vorbei zu quetschen. Tixier ging dabei etwas zu ungeduldig ans Werk, verlor in der Linkskehre nach der Rhythmussektion die Balance, touchierte Soubeyras und stürzte, so dass Aranda wieder auf P2 vorrücken konnte.Der hoch motivierte Aranda konnte danach die Lücke zum führenden Soubeyras schnell wieder schließen und trieb den Leader in einen Fehler, den er umgehend zu seinen Gunsten nutzen und die Führung wieder übernehmen konnte. Greg Aranda gewann das Samstags-Finale mit einem Vorsprung von 2,1 Sekunden vor Soubeyras und Tixier.

Damit sicherte sich Aranda zum fünften Mal die Gesamtwertung des ADAC SX Cups vor Cedric Soubeyras und Adrien Escoffier. Nachdem die Meisterschaften entschieden sind, wird es am Sonntag zwischen Aranda,Tixier und Soubeyras noch um den Königstitel gehen. Aranda und Tixier haben nach dem Samstagsfinale jeweils 45 Punkte, Soubeyras liegt mit 44 Punkten knapp dahinter.

Lokalmatador Paul Haberland (Husqvarna) konnte sich zwar nicht direkt für das Finale qualifizieren, startete aber mit einer Wildcard aus der zweiten Startreihe ins Finale und konnte den Samstag auf einem guten 8. Platz beenden.

Ergebnis SX1 Dortmund (Samstag):

1. Gregory Aranda (F), Yamaha

2. Cedric Soubeyras (F), Kawasaki

3. Jordi Tixier (F), Honda

4. Adrien Escoffier (F), Husqvarna

5. Harri Kullas (EST), KTM

6. Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna

7. Lucas Imbert (F), Yamaha

8. Paul Haberland (D), Husqvarna

9. Charles LeFrancois (F), Honda

10. Dylan Wills (AUS), KTM

Endstand ADAC SX Cup

1. Gregory Aranda (F), Yamaha, 95 Punkte

2. Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 88

3. Adrien Escoffier (F), Husqvarna, 70