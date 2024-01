Supercross-Champion Maxime Desprey: Titel mit Ansage

Erwartungsgemäß gewann der Franzose Maxime Desprey in Dortmund als ehemaliger SX1-Pilot den SX2-Titel im ADAC SX Cup. Ein Wiedersehen in der Top-Kategorie ist nicht ausgeschlossen.

Vier Abende, zwei im November letzten Jahres in Stuttgart und die ersten zwei an diesem Wochenende in Dortmund, umfasste der ADAC SX Cup 2023/2024. Viermal hieß der Sieger Maxime Desprey. Eine hohe Quote hätte man dafür bei Wettunternehmen nicht erzielt, schließlich ist der 30-jährige Franzose mehrfacher Französischer Moto- und Supercross-Meister.

Zu seinem am Samstagabend in der Westfalenhalle Dortmund errungenen deutschen SX2-Titel sagte er gegenüber SPEEDWEEK.com: «Ich habe in diesem Jahr in Frankreich den SX2-Titel gewonnen, da passt der Titel in Deutschland sehr gut dazu. Das ist cool. 2022 hatte ich einen Sturz, bei dem ich mir das Bein gebrochen habe und lange pausieren musste. Da sind diese Erfolge jetzt sehr wohltuend für mich.»

Zudem sagte er zu den Gründen, weshalb er sich wieder in der kleinen Klasse versucht: «Nach meiner langen Pause in die 250er-Klasse zurückzugehen, war der richtige Weg für mich. Ich bin sehr glücklich mit meiner derzeitigen Situation und habe in Frankreich wie auch hier gute Teams hinter mir.»

Nach getaner Arbeit in Sachen ADAC SX Cup geht es am Sonntagnachmittag noch um die Dortmunder Gesamtsieger. Klar, dass Desprey mit Punktemaximum auch danach lechzt «Prinz von Dortmund» zu werden. «Wir haben noch einen Renntag, da muss ich weiter voll fokussiert bleiben. Ich bin nach Dortmund gekommen, um in erster Linie den Meistertitel zu holen. Aber natürlich will ich auch Prinz werden. Ich hoffe, dass alles glatt läuft, dann habe ich gute Chancen.»

2024 wird Desprey versuchen, in Frankreich seinen Supercross-Titel zu verteidigen und beim Motocross seiner Sammlung einen weiteren hinzuzufügen. Dazu plant er, wieder die Supercross-WM zu bestreiten und will dort, nach Gesamtrang 4 im Vorjahr, einen Podestplatz erreichen. Auch in der nächstjährigen deutschen Supercross-Saison möchte er wieder antreten.

Alles weiter in der 250er-Kategorie. Dazu sagte er: «Das Ziel war 2023, in der 250er-Supercross-WM zu fahren. Deshalb bin ich auch in allen anderen Serien in dieser Klasse angetreten. Was die Zukunft bringt, kann ich noch nicht sagen. Irgendwann möchte ich wieder in die große Klasse. Das ist die Top-Klasse, da will ich wieder hin.»

Ergebnis SX2 Dortmund (Samstag):

1. Maxime Desprey (F), Yamaha

2. Calvin Fonvielle (F), KTM

3. Nico Koch (D), GASGAS

4. Jannis Irsuti (F), Kawasaki

5. Mickael Lamarque (F), Husqvarna

6. Pierre Lozzi (F), Yamaha

7. Hugo Manzato (F), Husqvarna

8. Adrien Malaval (F), Suzuki

9. Thomas Do (F), Kawasaki

10. Julien Lebeau (F), Kawasaki

11. Paul Bloy (D), KTM

12. Logan Leitzel (USA), Honda

Endstand ADAC SX2 Cup:

1. Maxime Desprey (F), Yamaha, 100 Punkte

2. Calvin Fonvielle (F), KTM, 86

3. Nico Koch (D), GASGAS, 65

4. Hugo Manzato (F), Husqvarna, 59