Maxime Desprey (Yamaha) ist Prinz von Dortmund

Mit der Idealpunktzahl von 75 Punkten holte sich Sturm Racing Yamaha Pilot Maxime Desprey den Titel Prinz von Dortmund. Nico Koch (GASGAS) erreichte am Sonntag erneut das Podium und wurde von den Fans gefeiert.

Auch am dritten Tag des Supercross Dortmund glänzte der deutsche Becker Racing GASGAS Pilot Nico Koch mit erstklassigen Starts, Kampfgeist und einer tollen Performance. Im Sonntagsfinale startete er hinter Calvin Fonvielle (KTM), Maxime Desprey (Yamaha) und Jannis Irsuti (Kawasaki) auf Rang 4.

In Runde 3 übernahm der überragende Maxime Desprey (Yamaha) die Führung und kontrollierte das Rennen von der Spitze. Koch setzte sich gegen Fonvielle durch und erreichte P3. Der Lokalmatador konnte alle Attacken seiner Kontrahenten parieren und brachte unter dem Jubel des Publikums erneut den dritten Platz nach Hause. Bereits am Samstag stand der Deutsche auf dem Podium.

Der französische Sturm Racing Athlet Maxime Desprey sicherte sich den Prinzentitel von Dortmund souverän mit der Idealpunktzahl von 75 Punkten. Calvin Fonvielle (KTM) wurde Zweiter der Gesamtwertung, punktgleich mit Jannis Irsuti (Kawasaki). Nico Koch verpasste Rang 3 in der Prinzenwertung nur knapp mit 2 Punkten Rückstand.

Trotzdem freute sich Nico Koch über das zweite Tagespodium: «Ich bin komplett sprachlos. Seit dem Supercross in Stuttgart bin ich nur ein einziges Mal gefahren und hatte hier so eine gute Performance. Vielleicht sollte ich in Zukunft nicht mehr trainieren, dann läufts einfach. Es ist unbeschreiblich: Zweimal auf dem Podium. Ich bedanke mich beim Team Becker Racing, bei meiner Familie, meiner Freundin und allen Fans hier in der Halle, die mich angefeuert haben.»

Der zweite deutsche Starter, Paul Bloy (KTM), erwischte ebenfalls einen guten Start und beendete das Sonntagsfinale auf Rang 7.

Ergebnis SX2 Dortmund (Sonntag):

1. Maxime Desprey (F), Yamaha

2. Jannis Irsuti (F), Kawasaki

3. Nico Koch (D), GASGAS

4. Zachary Williams (USA), Husqvarna

5. Calvin Fonvielle (F), KTM

6. Mickael Lamarque (F), Husqvarna

7. Paul Bloy (D), KTM

8. Pierre Lozzi (F), Yamaha

9. Julien Lebeau (F), Kawasaki

10. Logan Leitzel (USA), Honda

Prinzenwertung (Prinz von Dortmund):

1. Maxime Desprey (F), Yamaha, 75 Punkte

2. Calvin Fonvielle (F), KTM, 60

3. Jannis Irsuti (F), Kawasaki, 60

4. Nico Koch (D), GASGAS, 58

5. Mickael Lamarque (F), Husqvarna, 44