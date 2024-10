Neues WSX-Formal mit 3 Finals plus Superpole 24.10.2024 - 22:21 Von Thoralf Abgarjan

© WSX Erstmals wird es in der Supercross-WM ein Superfinale geben

Die FIM-Supercross-WM startet in diesem Jahr mit einem neuen Format. In jeder Klasse werden 3 Läufe ausgetragen. Die 8 besten jeder Klasse treten in einem Superfinale gegeneinander an. Die Fahrer starten viermal.