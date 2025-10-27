Supercross Stuttgart mit starken US-Piloten
Das neue Team BuyMX ist mit starken US-Piloten vertreten
Das ADAC Supercross Stuttgart am 7. und 8. November 2025 wirft seine Schatten voraus. Angekündigt haben sich gleich mehrere Piloten aus dem US-Supercross sowie aus Australien. Der amerikanische Beta-Werksfahrer Mitchell Oldenburg hat sich angekündigt. Er wird für das Team 'HFour Racing' starten. Das neu aufgestellte Team 'BuyMX Yamaha' startet mit dem US-Amerikaner Justin Starling in der SX1 und mit TJ Albright und dem Australier Brad West in der SX2.
Der deutsche MXoN-Pilot Maximilian Spies wird in diesem Feld die deutschen Farben vertreten. Außerdem mit dabei sind Paul Haberland (Honda), Nico Koch (KTM) und Mark Scheu (Suzuki).
In der SX1 starten des Weiteren Jake Weimer (Backyard Design Racing Honda), Marshal Weltin (Meyer Yamaha Racing powered by DirtScrub), Jeremy Hand (Luke's Racing Honda), Joshua Hill (Luke's Racing Yamaha) und Mitchell Harrison (Kawasaki Motul Pfeil).
In der SX2 sind viele namhafte Franzosen am Start. Auch der deutsche MXGP-Pilot Noah Ludwig wird sich der SX2-Konkurrenz stellen. Außerdem sind die deutschen Fahrer Carl Ostermann (Husqvarna), Paul Bloy (Triumph), Marnique Appelt (GASGAS), Maximilian Werner (Triumph) und Marco Fleissig (Honda) dabei.
Aus der Schweiz wird Mike Gwerder (KTM) in der SX2-Klasse antreten und Marcel Stauffer (KTM) ist als einziger Österreicher am Start.
Nennungen SX1:
#4 - Luke Clout (AUS), Kawasaki
#7 - Maximilian Spies (D), KTM
#12 - Justin Starling (USA), Yamaha
#17 - Cornelius Toendel (N), Honda
#21 - Jake Weimer (USA), Honda
#35 - Marshal Weltin (USA), Yamaha
#52 - Mitchell Oldenburg (USA), Beta
#56 - Jeremy Hand (USA), Honda
#72 - Lucas Imbert (F), Honda
#75 - Joshua Hill (USA), Yamaha
#85 - Cedric Soubeyras (F), Honda
#86 - Mitchell Harrison (USA), Kawasaki
#91 - Paul Haberland (D), Honda
#101 - Václav Kovář (CZ), KTM
#137 - Adrien Escoffier (F), Yamaha
#224 - Jakub Teresak (CZ), KTM
#225 - Charles Lefrancois (F), Honda
#259 - Julien Lebeau (F), Triumph
#260 - Nico Koch (D), KTM
#292 - Ander Valentín Lasheras (E), Yamaha
#401 - Marcel Stauffer (A), KTM
#727 - Boris Maillard (F), Honda
#747 - Hugo Basaula (P), Husqvarna
#817 - Jason Clermont (F), Beta
#831 - Brice Malin (F), Honda
#991 - Mark Scheu (D), Suzuki
Nennungen SX2:
#1 - Calvin Fonvieille (F), KTM
#22 - Mickael Lamarque (F), KTM
#24 - Brad West (AUS), Yamaha
#27 - Hugo Manzato (F), Husqvarna
#32 - Leum Oehlhof (USA), Kawasaki
#54 - Preston Wittkopp (USA), Suzuki
#58 - Justin Rodbell (USA), KTM
#96 - Carl Ostermann (D), Husqvarna
#101 - Liam Bruneau (F), KTM
#116 - TJ Albright (USA), Yamaha
#129 - Lane Shaw (USA), Honda
#172 - Mathys Boisramé (F), KTM
#188 - Hamden Hudson (USA), Kawasaki
#224 - Davide Braceras (E), Honda
#252 - Paul Bloy (D), Triumph
#300 - Noah Ludwig (D), KTM
#338 - Andrea Bonifacio (I), Yamaha
#388 - Brandon Ray (USA), Husqvarna
#389 - Jules Pietre (F), Yamaha
#440 - Marnique Appelt (D), GASGAS
#494 - Maximilian Werner (D), Triumph
#505 - Dorian Koch (F), Suzuki
#551 - Guillaume St-Cyr (CDN), Triumph
#696 - Mike Gwerder (CH), KTM
#851 - Clement Briatte (F), KTM
#931 - Marco Fleissig (D), Honda