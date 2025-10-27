Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Crash-Drama: Angst um Noah Dettwiler

Supercross Stuttgart mit starken US-Piloten

Von Thoralf Abgarjan
Das neue Team BuyMX ist mit starken US-Piloten vertreten
© BuyMX

Das neue Team BuyMX ist mit starken US-Piloten vertreten

Am 7. und 8. November findet in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle Stuttgart der Auftakt der ADAC Supercross-Serie statt. Mit dabei sind zahlreiche Piloten aus den USA, Frankreich und Australien.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Das ADAC Supercross Stuttgart am 7. und 8. November 2025 wirft seine Schatten voraus. Angekündigt haben sich gleich mehrere Piloten aus dem US-Supercross sowie aus Australien. Der amerikanische Beta-Werksfahrer Mitchell Oldenburg hat sich angekündigt. Er wird für das Team 'HFour Racing' starten. Das neu aufgestellte Team 'BuyMX Yamaha' startet mit dem US-Amerikaner Justin Starling in der SX1 und mit TJ Albright und dem Australier Brad West in der SX2.

Der deutsche MXoN-Pilot Maximilian Spies wird in diesem Feld die deutschen Farben vertreten. Außerdem mit dabei sind Paul Haberland (Honda), Nico Koch (KTM) und Mark Scheu (Suzuki).

In der SX1 starten des Weiteren Jake Weimer (Backyard Design Racing Honda), Marshal Weltin (Meyer Yamaha Racing powered by DirtScrub), Jeremy Hand (Luke's Racing Honda), Joshua Hill (Luke's Racing Yamaha) und Mitchell Harrison (Kawasaki Motul Pfeil).

In der SX2 sind viele namhafte Franzosen am Start. Auch der deutsche MXGP-Pilot Noah Ludwig wird sich der SX2-Konkurrenz stellen. Außerdem sind die deutschen Fahrer Carl Ostermann (Husqvarna), Paul Bloy (Triumph), Marnique Appelt (GASGAS), Maximilian Werner (Triumph) und Marco Fleissig (Honda) dabei.

Aus der Schweiz wird Mike Gwerder (KTM) in der SX2-Klasse antreten und Marcel Stauffer (KTM) ist als einziger Österreicher am Start.

Nennungen SX1:

#4 - Luke Clout (AUS), Kawasaki
#7 -  Maximilian Spies (D), KTM
#12 - Justin Starling (USA), Yamaha
#17 - Cornelius Toendel (N), Honda
#21 - Jake Weimer (USA), Honda
#35 - Marshal Weltin (USA), Yamaha
#52 - Mitchell Oldenburg (USA), Beta
#56 - Jeremy Hand (USA), Honda
#72 - Lucas Imbert (F), Honda
#75 - Joshua Hill (USA), Yamaha
#85 - Cedric Soubeyras (F), Honda
#86 - Mitchell Harrison (USA), Kawasaki
#91 - Paul Haberland (D), Honda
#101 - Václav Kovář (CZ), KTM
#137 - Adrien Escoffier (F), Yamaha
#224 - Jakub Teresak (CZ), KTM
#225 - Charles Lefrancois (F), Honda
#259 - Julien Lebeau (F), Triumph
#260 - Nico Koch (D), KTM
#292 - Ander Valentín Lasheras (E), Yamaha
#401 - Marcel Stauffer (A), KTM
#727 - Boris Maillard (F), Honda
#747 - Hugo Basaula (P), Husqvarna
#817 - Jason Clermont (F), Beta
#831 - Brice Malin (F), Honda
#991 - Mark Scheu (D), Suzuki

Nennungen SX2:

#1 - Calvin Fonvieille (F), KTM
#22 - Mickael Lamarque (F), KTM
#24 - Brad West (AUS), Yamaha
#27 - Hugo Manzato (F), Husqvarna
#32 - Leum Oehlhof (USA), Kawasaki
#54 - Preston Wittkopp (USA), Suzuki
#58 - Justin Rodbell (USA), KTM
#96 - Carl Ostermann (D), Husqvarna
#101 - Liam Bruneau (F), KTM
#116 - TJ Albright (USA), Yamaha
#129 - Lane Shaw (USA), Honda
#172 - Mathys Boisramé (F), KTM
#188 - Hamden Hudson (USA), Kawasaki
#224 - Davide Braceras (E), Honda
#252 - Paul Bloy (D), Triumph
#300 - Noah Ludwig (D), KTM
#338 - Andrea Bonifacio (I), Yamaha
#388 - Brandon Ray (USA), Husqvarna
#389 - Jules Pietre (F), Yamaha
#440 - Marnique Appelt (D), GASGAS
#494 - Maximilian Werner (D), Triumph
#505 - Dorian Koch (F), Suzuki
#551 - Guillaume St-Cyr (CDN), Triumph
#696 - Mike Gwerder (CH), KTM
#851 - Clement Briatte (F), KTM
#931 - Marco Fleissig (D), Honda

 Zum Veranstalter

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari: Grosse Ziele für 2025, enttäuschende Bilanz

Von Mathias Brunner
​Für viele Insider galt Singapur als die beste Chance für Ferrari, 2025 noch einen Grand Prix-Sieg zu erobern. Zu ihnen gehört auch Charles Leclerc. Geht das stolze Ferrari in dieser Saison sieglos aus?
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Mo. 27.10., 20:55, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Enduro World Championship
  • Mo. 27.10., 21:25, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
  • Mo. 27.10., 22:15, ORF Sport+
    Formel 1 Motorhome
  • Mo. 27.10., 22:15, Motorvision TV
    FIM X-Trial World Championship
  • Mo. 27.10., 23:15, Motorvision TV
    FIM Sidecarcross World Championship
  • Di. 28.10., 00:00, Eurosport
    Motorsport: FIA-Langstrecken-WM
  • Di. 28.10., 01:45, Hamburg 1
    car port
  • Di. 28.10., 03:35, Motorvision TV
    Super Cars
  • Di. 28.10., 03:45, Hamburg 1
    car port
  • Di. 28.10., 04:05, Motorvision TV
    Top Speed Classic
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C2710054512 | 5