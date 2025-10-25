Hayden Deegan (Yamaha) vor Debüt mit der 450er

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Thoralf Abgarjan
Haiden Deegan wird in Argentinien und Australiender SX1-Klasse starten
US Superstar Haiden Deegan (Yamaha) wird sowohl beim Saisonauftakt in Argentinien als zur 3. WM-Runde in Australien zur Supercross-WM mit der 450er starten und gegen Ken Roczen und Jason Anderson (Suzuki) antreten.
Der mögliche Wechsel des amerikanischen Nachwuchstalents Haiden Deegan (Yamaha) aus der 250er- in die 450er-Kategorie war bereits in der vergangenen Saison ein heiß diskutiertes Thema. Deegan sorgte zudem für Schlagzeilen, als er Jett Lawrence (Honda) verbal provozierte, worauf der Australier mit wenig schmeichelhaften Kommentaren über den US-Youngster reagierte.

Eigentlich war Deegans Aufstieg in die 450er-Klasse erst nach der US-Supercross-Saison 2026 geplant. Doch in den sozialen Medien kursierten zuletzt Videos, die 'Dangerboy' bereits beim Training auf dem großen Bike zeigen.

Beim Auftakt der WSX in Buenos Aires war Deegan zunächst als Wildcard-Starter in der SX2-Klasse angekündigt. Nun hat er sich jedoch entschieden, direkt in der 450er-Kategorie anzutreten. Ein weiterer Start ist für den 29. November in Australien (WM-Runde 3) vorgesehen.

Für die Supercross-Weltmeisterschaft ist Deegans Einstieg ein echter Coup, der zweifellos für zusätzliche Aufmerksamkeit und mediales Interesse sorgen wird, wenn 'Dangerboy gegen Ken Roczen und Jason Anderson (Suzuki) antritt.

