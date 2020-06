Broc Tickle (Suzuki) nach Crash erneut verletzt

Schon im ersten Training von Salt Lake City stürzte Broc Tickle und brach sich dabei die rechte Hand. Tickle hatte sich erst im Februar dieses Jahres einen komplizierten Bruch in der linken Hand zugezogen.

Dem JGR-Suzuki-Team klebt weiterhin das Pech an den Fersen. Broc Tickle, der nach seiner zweijährigen Dopingsperre in diesem Jahr auf die Rennstrecke zurückkehrte, kam im Team 'JGR Suzuki' unter, das zuvor wochenlang um seine Existenz kämpfen musste, weil Sponsoren ausblieben. JGR konnte schließlich die Mittel für einen Start in der Supercross-WM aufbringen, doch Tickle brach sich Ende Februar in Arlington die Hand.

Die beiden anderen Teamfahrer, Joey Savatgy und Fredrik Noren fielen ebenfalls verletzt aus. Savatgy verletzte sich noch vor Saisonbeginn bei den australischen offenen Supercrossmeisterschaften am Fuß. Fredrik Noren brach sich in St. Louis den Fuß.

Tickle und Noren nutzten die Corona-Unterbrechung, um die Verletzungen auszukurieren. Doch Tickle erwischte es bereits im ersten Training von Salt Lake City erneut.

«Im ersten Training hatte ich einen Crash. Mein Bike hat mich an der rechten Hand getroffen.» Zuvor hatte sich Tickle an der linken Hand verletzt.