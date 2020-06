Cooper Webb (KTM) verliert gegen kranken Ken Roczen

Der Titel der Supercross-WM 2020 scheint vergeben, doch um die Vizemeisterschaft spitzt sich der Kampf zu. In Salt Lake City 5 musste Red Bull KTM-Ass Cooper Webb eine Niederlage gegen Ken Roczen (Honda) hinnehmen.

Nach der Corona-bedingten Unterbrechung der Supercross-WM 2020 finden die letzten sieben Events der hochkarätigen Serie allesamt in Salt Lake City statt. Während der Titel Kawasaki-Ass Eli Tomac angesichts 26 Punkte Vorsprung kaum mehr zu nehmen ist, kämpfen Cooper Webb (Red Bull KTM) und Ken Roczen (Honda) um Platz 2.

Mit einer Serie starken Ergebnisse rückte der KTM-Star bei der vierten Veranstaltung im US-Bundesstaat Utah am Thüringer vorbei, doch der revanchierte sich mit einem überraschenden Sieg am Sonntag.

Zur Erinnerung: Bei Honda-Star Roczen wurde vergangene Woche eine Gürtelrose festgestellt!

Dabei katapultierte sich der 24-Jährige Webb im Hauptrennen mit dem Holeshot an die Spitze des Feldes und führte das Rennen die ersten fünf Runden an!



«Der Holeshot war gigantisch», hielt Webb fest. «Kenny fuhr aber gut und ich wusste, dass er etwas schneller war. Als er an mir vorbeikam, versuchte ich seinen Speed mitzugehen. Am Ende habe ich noch einmal einen Angriff versucht, aber unsere Zeiten waren so ähnlich, dass aufzuholen schwierig war.»

Für den fünften Event wurde das Streckenlayout geändert. Die lange Startgerade mündete in einen weiten Linksbogen. Der Kurs hatte nun auch einen langgestreckten Highspeed-Streckenteil, der in einer engen Linkskehre endete.



«Die Strecke war definitiv hart», stöhnte der aktuelle SX-Champion. «Es gab viele flache Kurven, was wir nicht mehr so gewohnt sind. Aber wir werden in ein paar Tagen zurückkommen und dann werde ich versuchen, das obersten Treppchen zu erreichen.»

Zwei Rennen vor Saisonende trennen die beiden Top-Piloten nur ein Punkt!

Ergebnis Supercross-WM in Salt Lake City 5:

1. Ken Roczen (GER), Honda

2. Cooper Webb (USA), KTM

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki

4. Zach Osborne (USA), Husqvarna

5. Malcolm Stewart (USA), Honda

6. Dean Wilson (GBR), Husqvarna

7. Blake Baggett (USA), KTM

8. Justin Brayton (USA), Honda

9. Justin Barcia (USA), Yamaha

10. Aaron Plessinger (USA), Yamaha

11. Chad Reed (AUS), KTM

12. Broc Tickle (USA), Suzuki

13. Benny Bloss (USA), KTM

...

19. (DNF) Martin Davalos (USA), KTM

...

22. (DNF) Jason Anderson (USA), Husqvarna

WM-Stand nach 15 von 17 Rennen:

1. Eli Tomac, 343

2. Ken Roczen, 319, (-24)

3. Cooper Webb, 318, (-25)

4. Justin Barcia, 255, (-88)

5. Jason Anderson, 246, (-97)

6. Malcolm Stewart, 199, (-126)

7. Dean Wilson, 208, (-135)

8. Zach Osborne, 205, (-138)

9. Justin Brayton, 199, (-144)

10. Justin Hill, 188, (-155)