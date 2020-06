KTM-Star Cooper Webb dominierte – jetzt vor Roczen!

Es war absehbar, dass Cooper Webb den in der Gesamtwertung der Supercross-WM 2020 vor ihm liegenden Ken Roczen (Honda) einholen würde. Der Red Bull KTM-Star hatte damit in Salt Lake City 4 keine Schwierigkeiten.

Wegen der Corona-Pandemie werden die letzten sieben Events der Supercross-WM 2020 in Salt Lake City gefahren, am 10. Juni war die vierte Veranstaltung. Und dieses Mal drückte Champion Cooper Webb dem Rennen seinen Stempel auf – souverän gewann der Red Bull KTM-Pilot das Hauptrennen.

Webb führte das Rennen jede Runde an, nur kurz musste er Ken Roczen vorbei lassen. Seine nahezu fehlerfreie Performance brachte den 24-Jährigen in der WM-Wertung am Honda-Piloten vorbei, der in den letzten Minuten erneut Probleme hatte und nur Fünfter wurde. Auf Leader Eli Tomac (Kawasaki) hat Webb 27 Punkten Rückstand bei noch drei ausstehenden Rennen.

«Es war ein großartiges Rennen, fast hätte ich den Holeshot bekommen und habe jede Runde geführt – das habe ich in diesem Jahr erstmals geschafft», erzählte Webb glücklich. «Zu Beginn fuhr Ken sehr stark und ich habe ein paar Fehler gemacht. Aber ich habe mich wieder konzentriert und konnte meine Runden fahren und bekam einen soliden Vorsprung, was sehr schön ist.»

Ergebnis Supercross-WM in Salt Lake City 4:

1. Cooper Webb (USA), KTM

2. Eli Tomac (USA), Kawasaki

3. Zach Osborne (USA), Husqvarna

4. Blake Baggett (USA), KTM

5. Ken Roczen (GER), Honda

6. Martin Davalos (USA), KTM

7. Jason Anderson (USA), Husqvarna

8. Dean Wilson (GBR), Husqvarna

9. Aaron Plessinger (USA), Yamaha

10. Benny Bloss (USA), KTM

11. Chad Reed (AUS), KTM

12. Justin Brayton (USA), Honda

...

21. (DNF)Justin Barcia (USA), Yamaha

22. (DNF) Malcolm Stewart (USA), Honda

WM-Stand nach 14 von 17 Rennen:

1. Eli Tomac, 322

2. Cooper Webb, 295, (-27)

3. Ken Roczen, 293, (-29)

4. Jason Anderson, 245, (-77)

5. Justin Barcia, 241, (-81)

6. Malcolm Stewart, 199, (-123)

7. Dean Wilson, 191, (-131)

8. Zach Osborne, 186, (-136)

9. Justin Brayton, 184, (-138)

9. Justin Hill, 179, (-143)

10. Zach Osborne, 163, (-138)