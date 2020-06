Zeitplan Supercross-WM-Lauf 16 mit Ken Roczen

Die Supercross-WM geht in Salt Lake City in ihre vorletzte Runde

Kawasaki-Werksfahrer Eli Tomac könnte in der Nacht zum Donnerstag vorzeitig seinen ersten WM-Titel im Supercross gewinnen. Zwischen Ken Roczen (Honda) und Cooper Webb (KTM) geht es noch um Rang 2.

Bereits in der kommenden Nacht zum Donnerstag könnte sich Eli Tomac (Kawasaki) vorzeitig zum Geister-Meister krönen lassen. Bei nur noch zwei zu absolvierenden Rennen hat der Kawasaki-Werksfahrer bereits einen Punktevorsprung von 24 Zählern vor dem Sieger des letzten Rennens, Ken Roczen (Honda). Baut er heute seinen Vorsprung auf mehr als 26 Punkte aus, so ist er bereits vorzeitig Supercross-Champion 2020.

Die Suppe versalzen könnten ihm allerdings noch die beiden Verfolger, Ken Roczen und Cooper Webb, wenn auch ihre realen Titelchancen eher theoretischer Natur sind. Tomac ist so gut wie durch, zwischen Webb und Roczen geht es noch um Rang 2. Im letzten Rennen konnte Roczen Tabellenrang 2 zurückerobern, doch Webb und Roczen liegen nur ein Pünktchen auseinander. Zwischen ihnen bleibt es spannend. Letzten Sonntag konnte 'K-Roc' zeigen, dass er seine innere Barriere gegen den energisch und aggressiv fahrenden Webb überwunden hat. Der Knoten ist geplatzt und ein Sieg beflügelt bekanntlich zusätzlich.

Das Streckenlayout wurde diese Woche wieder mit einer langen Startgeraden ausgestattet, die in eine weitläufige Linkskehre mündet. Dieser Teil wird zwar nicht ganz die Geschwindigkeiten der Passage von letzter Woche erreichen, ähnelt aber jenem Streckenabschnitt, an dem Roczen am Sonntag brillierte. Es bleibt also spannend in der WM.

Die US-Lites Ostküstenmeisterschaft ist noch nicht entschieden. Chase Sexton (GEICO Honda) hat nur einen Vorsprung von 3 Punkten vor Shane McElrath (Yamaha).

So können Sie die Supercross-WM in Salt Lake City verfolgen:

Livetiming (kostenlos)

Livestream von www.supercrosslive.tv

Zeitplan Supercross-WM Salt Lake City 6*)

Mittwoch, 17. Juni 2020

19:00 - Streckenbesichtigung

20:00 - 250SX Freies Training Gruppe B

20:15 - 250SX Freies Training Gruppe A

20:30 - 450SX Freies Training Gruppe A

20:45 - 450SX Freies Training Gruppe B



Zeittraining:

21:05 - 250SX Zeittraining Gruppe B

21:20 - 250SX Zeittraining Gruppe A

21:35 - 450SX Zeittraining Gruppe A

21:50 - 450SX Zeittraining Gruppe B

22:35 - 250SX Zeittraining Gruppe B

22:50 - 250SX Zeittraining Gruppe A

23:05 - 450SX Zeittraining Gruppe A

23:20 - 450SX Zeittraining Gruppe B

Donnerstag, 18. Juni 2020

Vorläufe:

01:05 - 250SX Heat #1 (6 Min. + 1 Runde)

01:19 - 250SX Heat #2 (6 Min. + 1 Runde)



01:34 - 450SX Heat #1 (6 Min. + 1 Runde)

01:48 - 450SX Heat #2 (6 Min. + 1 Runde)



Last Chance Qualifyer 250 East:

02:11 - 250SX LCQ-Rennen (5 Min. + 1 Runde)

02:24 - 450SX LCQ-Rennen (5 Min. + 1 Runde)

Finalrennen:

02:51 - 250SX Finale (15 Min. + 1 Runde)

03:29 - 450SX Finale (20 Min. + 1 Runde)

*) Angaben in MESZ ohne Gewähr

WM-Stand nach 15 von 17 Rennen:

1. Eli Tomac, 343

2. Ken Roczen, 319, (-24)

3. Cooper Webb, 318, (-25)

4. Justin Barcia, 255, (-88)

5. Jason Anderson, 246, (-97)

6. Malcolm Stewart, 217, (-126)

7. Dean Wilson, 208, (-135)

8. Zach Osborne, 205, (-138)

9. Justin Brayton, 199, (-144)

10. Justin Hill, 188, (-155)

US-Ostküstenmeisterschaft nach Runde 7 von 9:

1. Chase Sexton, 166

2. Shane McElrath, 163 (-3)

3. Garrett Marchbanks, 119, (-47)

4. Jeremy Martin, 105, (-61)

5. Jalek Swoll, 91 (-75)

6. Jo Shimoda, 89 (-77)