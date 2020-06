SX-Leader Eli Tomac (3./Kawasaki) riskierte nichts

Mit 24 Punkten Vorsprung bei noch zwei ausstehenden Rennen ist Eli Tomac der Gewinn der Supercross-WM 2020 kaum noch zu nehmen. Der Kawasaki-Pilot verzichtete bereits in Salt Lake City 5 auf volles Risiko.

Salt Lake City 5 war das 15. Meeting der Supercross-WM 2020, auch die letzten beiden Veranstaltungen finden im Rice-Eccles Stadium statt. Für Leader Eli Tomac lief weiter alles nach Plan: Als Dritter büßte der Kawasaki-Pilot nur fünf Punkte auf Sieger und ersten Verfolger Ken Roczen (Honda) ein.

Im sechsten und siebten Rennen im US-Bundesstaat Utah muss Tomac noch noch einen 24-Punkte-Vorsprung auf den Thüringer und Titelverteidiger Cooper Webb (Red Bull KTM) verwalten.

Dennoch muss der Kawasaki-Pilot aufpassen: In Salt Lake City 5 krachte im Hauptrennen ein Gegner in ihn hinein, wodurch der 27-Jährige zunächst einige Positionen verlor. Tomac pflügte anschließend durchs Feld und eroberte sich den dritten auf dem Podium zurück.

«Insgesamt war es ein gutes Rennen», zog der SX-Leader als Fazit. «Ich fühlte mich gut, kam bis zur Mitte in meinen Groove und kam dann in den Whoops ein wenig außer Takt. Ich versuchte noch eine Weile zu attackieren, aber sah dann ein, dass es sich nicht lohnte etwas zu riskieren. Einen Teil meiner Energie brauche ich noch in den letzten beiden Runden. Hier ist es zwar kein Sieg geworden, aber ich muss das große Ganze im Blick behalten.»

Ergebnis Supercross-WM in Salt Lake City 5:

1. Ken Roczen (GER), Honda

2. Cooper Webb (USA), KTM

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki

4. Zach Osborne (USA), Husqvarna

5. Malcolm Stewart (USA), Honda

6. Dean Wilson (GBR), Husqvarna

7. Blake Baggett (USA), KTM

8. Justin Brayton (USA), Honda

9. Justin Barcia (USA), Yamaha

10. Aaron Plessinger (USA), Yamaha

11. Chad Reed (AUS), KTM

12. Broc Tickle (USA), Suzuki

13. Benny Bloss (USA), KTM

...

19. (DNF) Martin Davalos (USA), KTM

...

22. (DNF) Jason Anderson (USA), Husqvarna

WM-Stand nach 15 von 17 Rennen:

1. Eli Tomac, 343

2. Ken Roczen, 319, (-24)

3. Cooper Webb, 318, (-25)

4. Justin Barcia, 255, (-88)

5. Jason Anderson, 246, (-97)

6. Malcolm Stewart, 199, (-126)

7. Dean Wilson, 208, (-135)

8. Zach Osborne, 205, (-138)

9. Justin Brayton, 199, (-144)

10. Justin Hill, 188, (-155)