Austin Forkner (Kawasaki) gewinnt SLC-5

Mit einem aggressiven Blockpass setzte sich Austin Forkner (Kawasaki) im Westküstenfinale von Salt Lake City gegen Tabellenführer Dylan Ferrandis (Yamaha) durch und konnte seinen Rückstand von 10 auf 7 Punkte verkürzen.

8. Lauf zur US-Westküstenmeisterschaft in Salt Lake City (SLC 5): Tabellenführer Dylan Ferrandis (Yamaha) startete von einem der schlechteren Plätze des Startgatters, nachdem er im Main Event stürzte. Der Franzose beendete seinen Vorlauf nur auf P7. startete dennoch hervorragend mit dem 'holeshot', wurde aber von Austin Forkner am Ende noch abgefangen. Forkner verkürzte seinen Rückstand von 10 auf 7 Punkte,

Alle Einzelheiten vom Finale des 8. Laufs zur Westküstenmeisterschaft in Salt Lake City erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:

Start:

Dylan Ferrandis gewinnt den Start vor Christian Craig, Austin Forkner und Hunter Lawrence.



Noch 14 Min:

Das Trio Ferrandis-Craig-Forkner beginnt sich abzusetzen.



Noch 12 Min:

Forkner geht an Craig vorbei auf P2.



Noch 10 Min:

Ferrandis führt vor Forkner, Craig und Mcadoo.



Noch 8 Min:

Christian Craig geht zu Boden.



Noch 7 Min:

Craig geht erneut zu Boden. Jett Lawrence geht an Hunter Lawrence vorbei auf P5.



Noch 6 Min:

Ferrandis führt mit 1,4 Sekunden Vorsprung vor Forkner und Mcadoo. Die Überrundungen haben begonnen.



Noch 4 Min:

Forkner hat Ferrandis in Schlagdistanz und geht mit einem aggressiven Blockpass am Franzosen vorbei. Ferrandis kommt kurz von der Strecke ab.



Noch 3 Min:

Forkner hat an der Spitze 4,1 Sekunden Vorsprung.



Noch 2 Min:

Jett Lawrence geht an Mosiman und Mcadoo vorbei auf P3!



Noch 1 Min:

Ferrandis verkürzt seinen Rückstand auf 2,6 Sekunden.



Letzte Runde:

Ferrandis kann seinen Rückstand auf 1,7 Sekunden verkürzen, doch Austin Forkner gewinnt. Jett Lawrence beendet das Rennen auf P3.

Ergebnis 250SX West SLC 5:

1. Austin Forkner (USA), Kawasaki

2. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha

3. Jett Lawrence (AUS), Honda

4. Cameron Mcadoo (USA), Kawasaki

5. Michael Mosiman (USA), Husqvarna

6. Justin Cooper (USA), Yamaha

7. Hunter Lawrence (AUS), Honda

8. Brandon Hartranft (USA), KTM

9. Derek Drake (USA), KTM

10. Christian Craig (USA), Honda

11. Luke Clout (AUS), Honda

12. Mitchell Oldenburg (USA), Honda

...

21. (DNF): Alex Martin (USA), Suzuki

Meisterschaftsstand nach 8 von 9 Rennen:

1. Dylan Ferrandis, 181

2. Austin Forkner, 174 (-7)

3. Justin Cooper, 64 (-17)