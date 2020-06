Honda-Star Ken Roczen erleichtert: «Sieg tat gut»

Ken Roczen überraschte in Salt Lake City 5 mit einer beeindruckenden Performance

Nachdem bekannt wurde, dass Ken Roczen unter einer Gürtelrose leidet, haben viele den Honda-Piloten für die letzten Rennen der Supercross-WM 2020 abgeschrieben. Der Thüringer strafte in Salt Lake City 5 Kritiker lügen.

Das war beeindruckend: Seit Restart der Supercross-WM 2020 nach der Corona-bedingten Unterbrechung kam Ken Roczen nicht in Tritt. Beim vierten Lauf in Salt Lake City verlor der Honda-Pilot den zweiten Gesamtrang an KTM-Star Cooper Webb. Kaum jemand wollte daran glauben, dass der Thüringer trotz einer Gürtelrose-Erkrankung das Blatt noch einmal wenden könnte – aber er tat es!

Auf dem umgestalteten Kurs im US-Bundesstaat Utah drehte Roczen auf. Keine Spur von Kraftelosigkeit, die den 24-Jährigen zuvor plagte. SX-Leader Eli Tomac (3./Kawasaki) brummte der Honda-Star satte 14 sec auf, bei Titelverteidiger Webb (2.) waren es drei Sekunden.

«Ich spürte, dass ich im Hauptrennen die volle Distanz durchhalte und es war großartig. Mir war klar, dass ich einfach nur ein paar Tage brauche, um die Strapazen der vergangenen Tage und die Probleme mit meinem Körper überwinde», sagte ein befreit wirkender Roczen. «Wir haben das Heat-Race mit einem starken Holeshot gewonnen. Ich fühlte mich grandios auf dem Bike. Ein paar Details haben wir optimiert und damit konnte ich Finale eine starke Performance abliefern. Die Whoops waren meine Stärke. Nachdem wir bei den letzten drei Events Probleme hatten, war der Sieg echt klasse.»

Für Roczen war der Sieg ein Befreiungsschlag. Zumindest der Vize-Titel scheint weiter möglich zu sein.

«Es tat gut das Negative in etwas positives umzuwandeln», sagte Roczen erleichtert. «Immer wenn ich für mich und mein Team gewinne, fühlt es sich wie mein erster Sieg an. Wir waren heute die Besten, was großartig ist. Das Team ist glücklich, ich bin glücklich – und jetzt freue mich auf das nächste Rennen.»

Ergebnis Supercross-WM in Salt Lake City 5:

1. Ken Roczen (GER), Honda

2. Cooper Webb (USA), KTM

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki

4. Zach Osborne (USA), Husqvarna

5. Malcolm Stewart (USA), Honda

6. Dean Wilson (GBR), Husqvarna

7. Blake Baggett (USA), KTM

8. Justin Brayton (USA), Honda

9. Justin Barcia (USA), Yamaha

10. Aaron Plessinger (USA), Yamaha

11. Chad Reed (AUS), KTM

12. Broc Tickle (USA), Suzuki

13. Benny Bloss (USA), KTM

...

19. (DNF) Martin Davalos (USA), KTM

...

22. (DNF) Jason Anderson (USA), Husqvarna





WM-Stand nach 15 von 17 Rennen:

1. Eli Tomac, 343

2. Ken Roczen, 319, (-24)

3. Cooper Webb, 318, (-25)

4. Justin Barcia, 255, (-88)

5. Jason Anderson, 246, (-97)

6. Malcolm Stewart, 199, (-126)

7. Dean Wilson, 208, (-135)

8. Zach Osborne, 205, (-138)

9. Justin Brayton, 199, (-144)

10. Justin Hill, 188, (-155)