Video: Ken Roczen (Honda) hinter den Kulissen

Ein neues, von Zubehörhersteller Fox produziertes Video zeigt den deutschen Superstar Ken Roczen (Honda) beim Training in Florida sowie bei der Abstimmungsarbeit seines Bikes.

Bekleidungs- und Zubehörhersteller Fox veröffentlichte ein neues Video, das Ken Roczen beim Training in Florida zeigt. Der Deutsche ist in den USA einer der bekanntesten und zugleich beliebtesten Persönlichkeiten im Motorsportbereich. Im Video ist zu sehen, wie der Thüringer an der Fahrwerksabstimmung seiner Honda arbeitet und verschiedene Linien ausprobiert, um schnellere Rundenzeiten zu erzielen. Es werden verschiedene Kombinationen von Mehrfachsprüngen getestet.

Mit interessanten Kamerafahrten, Perspektiven und Zeitlupeneinstellungen wird ein Tag aus dem Leben von Ken Roczen dokumentiert. Ein Kommentator schrieb unter das Video: «Ich habe meinen Hund nach Ken Roczen genannt». 'Ken Roczen unplugged' ist sehenswert.