Eli Tomac gewinnt Houston-2, Roczen ist WM-Leader

Titelverteidiger Eli Tomac startete gut ins Finale von Houston-2, profitierte vom Sturz von Chase Sexton und fuhr danach sein eigenes Rennen an der Spitze. Ken Roczen (Honda) übernahm auf P5 die WM-Führung.

2. Lauf der Supercross-WM im NRJ Stadium von Houston/Texas: Es war das Rennen der WM-Rookies. Ken Roczens junger Teamkollege Chase Sexton gewann den 'holeshot' und übernahm die Führung, bevor er nach 5 Minuten am Ende der Sandsektion, die mehreren Fahrern zum Verhängnis wurde, per 'highsider' abflog und das Rennen aufgeben musste. Zuvor stürzte auch Cianciarulo auf Rang 2 liegend im selben Streckenabschnitt. Cianciarulo konnte sein Rennen fortsetzen. Ob sich Sexton bei seinen Crash eine Schulter- oder Handverletzung zugezogen hat, ist derzeit noch nicht bekannt.

Tomac erbte kampflos die Führung und konnte danach sein eigenes Rennen fahren. Roczen und Barcia kamen nicht gut vom Start weg und wurden in der ersten Kurve von anderen Fahrern in die Zange genommen. Roczen verlor den Zweikampf gegen seinen Erzrivalen Cooper Webb (KTM) und kam auf Rang 5 ins Ziel.

Justin Barcia kam nur auf P9 ins Ziel. Somit konnte Ken Roczen heute die WM-Führung übernehmen. Der Thüringer wird also am kommenden Samstag mit dem 'redplate' des WM-Leaders ausrücken.

Die Überraschung des Abends war Dylan Ferrandis (Yamaha). Der Franzose hatte sich in der Saisonpause die Hand gebrochen und eine COVID-19-Infektion zugezogen. Nach eigenen Angaben befindet er sich erst bei 85% seines Potenzials. Heute schaffte er es bereits auf den 2. Podiumsrang hinter Tomac.

Ebenfalls überraschend war Rang 3 von Supercross-Veteran Justin Brayton, der seit seinem Sieg in Daytona 2018 nicht mehr auf dem Podium stand.

Alle Einzelheiten vom Finale der Supercross-WM von Houston-2 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Sexton gewinnt den 'holeshot' vor Cianciarulo, Tomac, Brayton und Stewart. Barcia rangiert auf P11, Roczen auf P13.



Noch 18 Min:

Roczen geht an Anderson vorbei auf P12. Cianciarulo geht in der Sandsektion zu Boden. Roczen kassiert Wilson und hat die Top-10 erreicht.



Noch 16 Min:

Webb setzt sich gegen Ferrandis durch.



Noch 15 Min:

Sexton fliegt ausgangs der Sandsektion per Highsider ab und schlägt im Gegenhang ein. Er scheint sich den Arm verletzt zu haben. Auch Savatgy stürzt direkt vor der Boxengasse. Musquin stürzt in der Sandsektion über das Vorderrad.



Noch 13 Min:

Tomac übernimmt nach dem Crash von Sexton in Führung vor Osborne, Brayton. Ferrandis, Stewart und Roczen.



Noch 11 Min:

Tomac führt mit 4,1 Sekunden Vorsprung.



Noch 8 Min:

Ferrandis geht in der Sandsektion innen an Brayton vorbei auf Rang 3.



Noch 5 Min:

Roczen und Webb können einen Fehler von Stewart nutzen. Webb greift Roczen an.



Noch 4 Min:

Roczen hat Brayton in Schlagdistanz.



Noch 3 Min:

Osborne hat Leader Tomac in Sichtweite. Tomac führt mit 1,9 Sekunden Vorsprung.



Noch 2 Min:

Webb geht innen an Roczen vorbei auf P4. Zach Osborne stürzt und fällt zurück.



Letzte Runde:

Eli Tomac gewinnt mit 4,9 Sekunden Vorsprung vor Dylan Ferrandis und Justin Brayton. Es folgen Webb und Roczen. Barcia kommt nur auf Rang 9 ins Ziel.

Ergebnis SX-WM, Houston-2:

1. Eli Tomac (USA), Kawasaki

2. Dylan Ferrandis (F), Yamaha

3. Justin Brayton (USA), Honda

4. Cooper Webb (USA), KTM

5. Ken Roczen (D), Honda

6. Marvin Musquin (F), KTM

7. Malcolm Stewart (USA), Yamaha

8. Jason Anderson (USA), Husqvarna

9. Justin Barcia (USA), GASGAS

10. Zach Osborne (USA), Husqvarna

11. Dean Wilson (GB), Husqvarna

12. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

13. Broc Tickle (USA), Honda

14. Kyle Chisholm (USA), Yamaha

15. Vince Friese (USA), Honda

16. Aaron Plessinger (USA), Yamaha

17. Brandon Hartranft (USA), Suzuki

18. Alex Ray (USA), Kawasaki

19. Benny Bloss (USA), Honda

20. Martin Davalos (USA), KTM

21. (DNF)Joey Savatgy (USA), KTM

22. (DNF) Chase Sexton (USA), Honda

Provisorischer WM-Stand nach Runde 2 von 17: *)



1. Ken Roczen (D), Honda, 41

2. Justin Barcia (USA), GASGAS, 40 (-1)

3. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 39 (-2)

4. Justin Brayton (USA), Honda, 38, (-3)

5. Marvin Musquin (F), KTM, 38, (-3)

*) Die Ergebnisse wurden von der AMA vorübergehend entfernt.