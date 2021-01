Jett Lawrence (Honda) dominiert Houston-2

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der 17-jährige HRC Werksfahrer Jett Lawrence den 2. Lauf zur US-Ostküstenmeisterschaft vor den beiden Yamaha-Piloten Colt Nichols und Christian Craig.

Bereits im Vorlauf zeigte der junge Australier Jett Lawrence (Honda) eine überzeugende Leistung, während Austin Forkner nach einem Crash in der ersten Runde haderte. Lawrence gewann im Finale den 'holeshot' und setzte sich vom Feld ab. Forkner kollidierte beim Überholen mit RJ Hampshire. Beide Piloten gingen zu Boden. Forkner musste sich am Ende mit Rang 6 begnügen.

Christian Craig hatte keinen guten Start, konnte sich aber von P6 aus vorarbeiten. Er profitierte von den Stürzen von Hampshire und Forkner. In der Schlussphase des Rennens musste er sich seinem Teamkollegen Colt Nichols geschlagen geben. Craig konnte auf Rang 3 seine Tabellenführung verteidigen.

Alle Einzelheiten vom Finale der Lites-Ostküstenmeisterschaft von Houston-2 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Jett Lawrence gewinnt den Start vor Austin Forkner, RJ Hampshire und Colt Nichols. Christian Craig rangiert auf P6. Forkner fällt nach einem Fehler auf P3 zurück.



Noch 12 Min:

Lawrence hat an der Spitze bereits 2,5 Sekunden herausgefahren. Craig hat P5 erreicht.



Noch 11 Min:

Lawrence führt mit 4 Sekunden Vorsprung vor Hampshire, Forkner und Nichols.



Noch 10 Min:

Craig hat P4 erreicht.



Noch 9 Min:

Forkner greift Hampshire an, attackiert mit einem Blockpass, Forkner rutsch über das Vorderrad weg, so dass beide Fahrer zu Boden gehen.



Noch 7 Min:

Lawrence führt nun mit 10 Sekunden Vorsprung vor Craig und Nichols. Es folgen Mosiman, Shimoda, Forkner und Vohland.



Noch 2 Min:

Nicols geht an Craig vorbei auf Rang 2.



Letzte Runde:

Jett Lawrence gewinnt mit 7,8 Sekunden Vorsprung vor Colt Nichols und Christian Craig.

Ergebnis 250SX East Finale Houston-2:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Colt Nichols (USA), Yamaha

3. Christian Craig (USA), Yamaha

4. Michael Mosiman (USA), GASGAS

5. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki

6. Austin Forkner (USA), Kawasaki

7. Mitchell Oldenburg (USA), Honda

8. Max Vohland (USA), KTM

9. Joshua Osby (USA), Honda

10. John Short (USA), Suzuki

11. Thomas Do (FRA), KTM

...

17. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

Meisterschaftsstand nach Runde 2:



1. Christian Craig, 47

2. Colt Nichols, 44, (-3)

3. Jet Lawrence, 43, (-4)

4. Austin Forkner, 40, (-7)

5. Jo Shimoda, 37, (-10)