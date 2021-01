Houston-3: Webb (KTM) siegt, Roczen ist WM-Leader

Ken Roczen (Honda) führte im Finale von Houston-3 bis zur letzten Runde, wurde von einem Überrundeten aufgehalten und kurz vor dem Ziel von Cooper Webb (KTM) abgefangen. Roczen ist mit Rang 2 neuer WM-Leader.

3. Lauf zur Supercross-WM von Houston-3: Ken Roczen (Honda), der die WM-Führung in dieser Woche nach einer umstrittenen Entscheidung am grünen Tisch verlor, wollte und konnte die Antwort nur auf der Strecke geben. Der Deutsche gewann den Vorlauf vor Justin Barcia, der trotz Sturz erneut einen starken Eindruck hinterließ.

Nach dem Start ins Finale brachte sich Roczen auf P2 hinter Cooper Webb in eine gute Ausgangsposition. Schon nach 2 Minuten Renndistanz konnte er die Spitze übernehmen und führte im Rennen bis zur letzten Runde.

Webb versuchte im weiteren Rennverlauf immer wieder, die Lücke zu Roczen zu schließen, doch er kam nicht in Schlagdistanz. Als der Thüringer auf den überrundeten Dean Wilson auflief, geschah das Drama. Wilson verließ die Ideallinie nicht - ausgerechnet am langsamsten Punkt der Strecke, unmittelbar vor dem 'wall jump'.

Roczen erinnert sich: «Ich habe hinter ihm gebrüllt, aber Wilson hat keine Anstalten gemacht, den Weg freizumachen.» Roczen kam kurzzeitig von den Fußrasten ab, Webb ließ sich nicht zweimal bitten, in der nächsten Rechtskehre innen hineinzustechen und in Führung zu gehen. Roczen attackierte noch einmal bis zum Schluss, doch es reichte nicht mehr zum Überholen. «Ich habe inzwischen gelernt, mit solchen Ärgernissen umzugehen», erklärte der verärgerte Roczen auf dem Podium. «Es ist, wie es ist. Wir können jetzt nur nach vorn schauen.»

So wurde Roczen erneut zur tragischen Figur von Houston. Immerhin reichte Rang 2 für die Übernahme des 'redplates' des WM-Leaders. Roczen führt nun die WM mit einem Punkt Vorsprung vor Cooper Webb an.

Der bisherige WM-Leader, Justin Barcia (GASGAS), hatte keinen guten Start ins Finale. Er kämpfte sich aber rasch nach vorne, bevor er in der Sandsektion zu Boden ging. Dennoch setzte sich Barcia sich am Ende auf P4 gegen Eli Tomac (Kawasaki) durch. Ohne seinen Crash wäre für Barcia Rang 3 möglich gewesen.

Marvin Musquin (KTM) erlebte in Houston gleich mehrere Desaster. Er stürzte schon im Vorlauf und wurde von mehreren Piloten am Boden angefahren. Zu Beginn des Finales stürzte er erneut und betrieb danach auf P13 nur noch Schadensbegrenzung.

Alle Einzelheiten vom Finale der Supercross-WM von Houston-3 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Cooper Webb gewinnt den 'holeshot' vor Ken Roczen und Adam Cianciarulo. Eli Tomac rangiert auf P8. Musquin geht am 'wall jump' zu Boden.



Noch 18 Min:

Führungswechsel! Roczen geht innen an Webb vorbei in Führung. Barcia Rangiert auf P6, Tomac auf P8.



Noch 15 Min:

Tomac geht an Anderson vorbei auf P7.



Noch 14 Min:

Davalos geht im Sand zu Boden. Roczen führt mit 1,8 Sekunden Vorsprung vor Webb und Cianciarulo. Barcia ist mit schnellsten Rundenzeiten unterwegs und auf P4 vorgefahren.



Noch 13 Min:

Tomac geht an Stewart vorbei auf P5.



Noch 12 Min:

Barcia hat Cianciarulo auf P3 in Schlagdistanz.



Noch 9 Min:

Barcia geht im Sand zu Boden und fällt von P4 auf P6 zurück. Ferrandis rangiert auf P10.



Noch 8 Min:

Barcia geht an Tomac vorbei auf P4.



Noch 6 Min:

Roczen kann sich an der Spitze leicht absetzen und führt mit 3,2 Sekunden Vorsprung vor Webb.



Noch 3 Min:

Roczen überrundet Musquin auf P13.



Noch 1 Min:

Webb kann die Lücke zu Leader Roczen wieder schließen.



Letzte Runde:

Roczen wird beim Überrunden von Dean Wilson (P11) aufgehalten, der auf der Ideallinie fährt. Er kommt am 'wall jump' von den Fußrasten ab und strauchelt. Webb erkennt seine Chance und geht in der folgenden Rechtskehre innen an Roczen vorbei in Führung. Webb gewinnt vor Roczen und Cianciarulo.

Ergebnis SX-WM, Houston-3:

1. Cooper Webb (USA), KTM

2. Ken Roczen (D), Honda

3. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

4. Justin Barcia (USA), GASGAS

5. Eli Tomac (USA), Kawasaki

6. Malcolm Stewart (USA), Yamaha

7. Aaron Plessinger (USA), Yamaha

8. Jason Anderson (USA), Husqvarna

9. Zach Osborne (USA), Husqvarna

10. Justin Brayton (USA), Honda

11. Dean Wilson (GB), Husqvarna

12. Dylan Ferrandis (F), Yamaha

13. Marvin Musquin (F), KTM

14. Joey Savatgy (USA), KTM

15. Benny Bloss (USA), Honda

16. Martin Davalos (USA), KTM

17. Broc Tickle (USA), Honda

18. Kyle Chisholm (USA), Yamaha

19. Vince Friese (USA), Honda

20. Justin Bogle (USA), KTM

...

DNS: Chase Sexton (USA), Honda

WM-Stand nach Runde 3 von 17:



1. Ken Roczen (D), Honda, 60

2. Cooper Webb (USA), KTM, 59, (-1)

3. Justin Barcia (USA), GASGAS, 59, (-1)

4. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 54, (-6)

5. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 51, (-9)

6. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 51, (-9)

7. Justin Brayton (USA), Honda, 51, (-9)

8. Malcolm Stewart (USA), Yamaha, 51, (-9)

9. Marvin Musquin (F), KTM, 49, (-11)

10. Zach Osborne (USA), Husqvarna, 40, (-20)