Houston-3: Nichols und Craig mit Yamaha-Doppelsieg

Mit einem Sieg im Finale von Houston 3 übernahm Colt Nichols die Führung der Lites Ostküstenmeisterschaften, punktgleich mit Christian Craig. Austin Forkner und RJ Hampshire fielen verletzt aus.

3. Lauf zur US Lites Ostküstenmeisterschaft von Houston-3: Die beiden Titelkandidaten, Austin Forkner (Kawasaki) und RJ Hampshire (Husqvarna), konnten nach Stürzen nicht im Finale starten. Forkner hat sich eine Armverletzung und Hampshire eine Schulterverletzung zugezogen. Einzelheiten über die Schwere der Verletzungen liegen noch nicht vor.

Christian Craig (Yamaha) gewann den Start vor seinem Teamkollegen Colt Nichols. Nichols studierte die Linien von Craig und setzte sich am Ende durch. Mit diesem Sieg übernahm Nichols auch die Meisterschaftsführung - punktgleich mit Craig.

Jett Lawrence (Honda) stürzte im Vorlauf, hatte im Finale keinen guten Start und arbeitete sich auf P3 nach vorne. Mit einem aggressiven Blockpass gegen Michael Mosiman holte er den GASGAS-Werksfahrer von der Strecke.

Alle Einzelheiten vom Finale der Lites-Ostküstenmeisterschaft von Houston-3 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Christian Craig nimmt die erste Rechtskurve innen und gewinnt den Start vor Colt Nichols und Max Vohland. Jett Lawrence rangiert auf P7.



Noch 13 Min:

Lawrence hat P6 erreicht.



Noch12 Min:

Vohland wehrt einen Angriff von Mosiman ab und kontert mit einem Blockpass.



Noch 11 Min:

Lawrence setzt sich gegen Shimoda durch. Vohland fällt auf P6 zurück.



Noch 8 Min:

Craig führt vor Nichols, Mosiman, Lawrence und Shimoda.



Noch 7 Min:

Nichols hat Leader Craig in Schlagdistanz. Craig führt mit 0,7 Sekunden Vorsprung.



Noch 3 Min:

Führungswechsel! Nichols geht in einer Rhythmussektion an Craig vorbei in Führung, doch Craig kontert mit einem sauberen Blockpass. Lawrence hat Mosiman in Schlagdistanz.



Noch 2 Min:

Lawrence räumt Mosiman auf P3 mit einem aggressiven Blockpass ab.



Noch 1 Min:

Führungswechsel! Nichols geht erneut in der Rhythmussektion an Craig vorbei in Führung uns setzt sich sofort ab.



Letzte Runde:

Colt Nichols gewinnt vor Christian Craig und Jett Lawrence

Ergebnis 250SX East Finale Houston-3:



1. Colt Nichols (USA), Yamaha

2. Christian Craig (USA), Yamaha

3. Jett Lawrence (AUS), Honda

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki

5. Michael Mosiman (USA), GASGAS

6. Max Vohland (USA), KTM

6. Austin Forkner (USA), Kawasaki

7. Joshua Osby (USA), Honda

8. John Short (USA), Suzuki

9. Kevin Moranz (USA), KTM

10. Thomas Do (FRA), KTM

...

20. Mitchell Oldenburg (USA), Honda

...

DNS: Austin Forkner (USA), Kawasaki

DNS: RJ Hampshire (USA), Husqvarna

Meisterschaftsstand nach Runde 3:



1. Colt Nichols, 70

2. Christian Craig, 70, (-0)

3. Jet Lawrence, 64, (-6)

4. Jo Shimoda, 56, (-14)

5. Michael Mosiman, 53, (-17)

6. Max Vohland, 46, (-24)