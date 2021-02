David Luongo kündigt WM-Kalenderupdate an

Für die nächsten Tage hat WM-Promoter Infront Moto Racing ein Kalenderupdate angekündigt. Die WM 2021 soll später beginnen, um Rennen mit Zuschauerpräsenz möglich zu machen.

Anfang April soll nach derzeitigem Stand des WM-Kalenders die Motocross-WM in Oman beginnen. Nach dem Saisonstart sollte es Anfang Mai in Portugal weitergehen, wo derzeit die Corona-Mutante B.1.1.7. wütet, die zuerst in Großbritannien entdeckt wurde. Die Regierung in Portugal hatte zuletzt ein Hilfeersuchen an Deutschland gerichtet.

Es erscheint nicht realistisch, dass zu diesem Zeitpunkt Normalität herrscht - im Gegenteil. Auch die Rennen in Oss (Niederlande) und der Deutschland-Grand-Prix in Teutschenthal stehen derzeit noch für Mai im Kalender.

David Luongo erklärt im Vorwort zum mxgp-mag: «In vielen Ländern gibt es nach wie vor für die Sport- und Unterhaltungsindustrie erhebliche Einschränkungen. Wie ich immer wieder betont habe, besteht die Essenz des Sports in den Emotionen von Athleten und Fans. Letztes Jahr war es für uns alle ein Drama, dass wir Rennen ohne Zuschauer durchführen mussten.»

«Für die Saison 2021 streben wir an, die Rennen wieder mit Zuschauerpräsenz auszutragen. Aus diesem Grund werden wir in den kommenden Tagen ein Kalenderupdate für die Saison 2021 kommunizieren. Wir werden die Saison etwas später beginnen, um uns mehr Flexibilität bei der Organisation zu geben.»

«Wir stehen im ständigen Austausch mit den Organisatoren und der FIM und ringen nach Lösungen. Wir sind weiterhin sehr zuversichtlich, dass wir die gesamte Meisterschaft in ihrer klassischen Form durchführen können. Falls sich die Lage wie im letzten Jahr verschlechtern sollte, wären wir auch bereit, das Format erneut anzupassen, um die bestmögliche Meisterschaft für alle Beteiligten zu liefern.»