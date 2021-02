Vorschau: Heute Nacht Indianapolis-3 mit Ken Roczen

Ken Roczen hat die letzten beiden WM-Läufe in Indianapolis gewonnen

HRC-Star Ken Roczen startet mit einem Vorsprung von 13 WM-Zählern zur 6. Runde der Supercross-WM in Indianapolis. Roczen hat im Lucas Oil Stadium bereits zwei Rennen in Folge gewonnen.

Ken Roczen (Honda) wird heute Nacht in Indianapolis/Indiana zur 5. Runde der Supercross-WM mit einem Punktevorsprung von 13 Zählern am Start stehen. Der Thüringer hat die beiden letzten Rennen gewinnen können. Heute Nacht findet das 3. Rennen an gleicher Stelle mit erneut veränderter Streckenführung statt.

Nach dem Start geht es diesmal in eine Rechtskurve. Die Streckenführung beinhaltet mehrere technische Rhythmus- und Waschbrettsektionen, jedoch keinen 'Walljump'.

Die Trainingssessions im überdachten Lucas Oil Stadium beginnen am Samstag ab 18.30 Uhr MEZ. Sonntag früh früh ab 2 Uhr MEZ geht es mit dem Abendprogramm und den Vorläufen los. Die Finalrennen werden ab 3:45 Uhr MEZ morgens stattfinden.

WM-Stand nach Runde 5 von 17:



1. Ken Roczen (D), Honda, 112

2. Cooper Webb (USA), KTM, 99, (-13)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 98, (-14)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 92, (-20)

5. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 87, (-25)

6. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 81, (-31)

In der Ostküstenmeisterschaft konnte Colt Nichols (Yamaha) die drei letzten Rennen gewinnen und konnte sich mit 11 Punkten Vorsprung leicht absetzen.

Meisterschaftsstand 250East nach Runde 5:



1. Colt Nichols, 122

2. Christian Craig, 111, (-11)

3. Michael Mosiman, 97, (-25)

4. Jo Shimoda, 96, (-26)

5. Jet Lawrence, 83, (-39)

...

11. Thomas Do, 51

So können Sie die Rennen live verfolgen:

Livetiming

Supercrosslive.tv (Saisonpass für 129,- US$)

Zeitplan (MEZ): 6. Lauf zur Supercross-WM in Indianapolis-3

Samstag, 6. Februar 2021

18:30- 20:00: Freies Training

20:05 - 00:00: Zeittraining

Sonntage, 7. Februar 2021

Vorläufe 250SX:

02:02: 250SX Vorlauf 1 (6 Min. + 1 Runde)

02:16: 250SX Vorlauf 2 (6 Min. + 1 Runde)

Vorläufe 450SX:

02:30: 450SX Vorlauf 1 (6 Min. + 1 Runde)

02:44: 450SX Vorlauf 2 (6 Min. + 1 Runde)

Last Chance Qualifying (LCQ):

03:07: 250SX LCQ (5 Min. + 1 Runde)

03:18: 450SX LCQ (5 Min. + 1 Runde)

Finals:

03:48: 250SX Main Event (15 Min. + 1 Runde)

04:28: 450SX Main Event (20 Min. + 1 Runde)