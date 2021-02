Cooper Webb (KTM): «Brauche bessere Starts»

Beim zweiten Event der Supercross-WM 2021 in Indianapolis büßte KTM-Pilot Cooper Webb als Vierter weitere Punkte in der Gesamtwertung ein. Ein Strohballen verhinderte ein besseres Ergebnis.

Mit sechs Punkten Rückstand auf SX-Leader Ken Roczen (Honda) kam KTM-Ass Cooper Webb zum zweiten Event in Indianapolis, nach dem fünften Saisonmeeting ist sein Rückstand auf 13 Punkte angewachsen. Webb konnte zwar Rang 2 der Gesamtwertung verteidigen, doch Eli Tomac (Kawasaki) liegt nur noch einen Zähler zurück.

Für den Supercross-Champion von 2019 war es ein turbulentes Wochenende in Indiana. Webb hatte sich viel vorgenommen und führte Heat 2 die ersten drei Runden an, bis er einen Strohballen rammte und stürzte. Der KTM-Pilot verlor fünf Positionen und wurde am Ende Siebter.

Startplatz 12 für das Hauptrennen bedeutete für den 25-Jährigen eine schwierige Aufgabe. Webb arbeitete sich schnell auf Position 7 nach vorne und erkämpfte sich bis zur letzten Runde den vierten Platz.

«Das war wieder ein Tag mit Höhen und Tiefen», stöhnte Webb. «Das Heat-Race lief sehr gut. Ich hatte einen großartigen Start und führte ein paar Runden. Dann war da aber ein Strohballen, der die Runde zuvor noch nicht an dieser Stelle lag und ich stürzte. Mein Platz am Gatter für das Hauptrennen war nicht großartig, was meinen Start durcheinander brachte. Ich habe am Anfang viele Kollegen überholt und mich angestrengt, ganz am Ende noch einmal Plätze gut zu machen. Das lief großartig, aber ich werde bessere Starts brauchen. Mit einem guten Start bin ich vorne dabei. Wir kämpfen um diesen Titel und das ist das Ziel.»