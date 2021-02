Sieger Cooper Webb (KTM): Der Move des Abends

Mit einem spektakulären Überholmanöver in Runde 4 setzte sich Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb an die Spitze des Feldes und gewann den 7. Lauf zur Supercross-WM von Orlando-1 vor WM-leader Ken Roczen (Honda).

Cooper Webb startete im Finale von Orlando-1, dem 7. Lauf zur Supercross-WM, hinter 'holeshotter' Zach Osborne# (Husqvarna), Justin Brayton (Honda) und WM-Leader Ken Roczen (Honda) auf Platz 4. Zuerst strauchelte der führende Osborne und machte den Weg für Brayton, Roczen und Webb frei.

In Runde 4 legte dann Cooper Webb das Manöver des Abends hin. Während Brayton und Roczen die Sprungsektion vor einer Linkskehre als 2+1-Kombination überflog, nahm Webb diese 3 Hügel mit einem einzigen Satz, befand sich auf der Innenlinie, schlug einen Haken und ging in einem Zuge sowohl an Roczen als auch an Brayton vorbei in Führung. Seine Führungsposition gab er bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand.

Roczen kam am Ende noch einmal bis auf eine Sekunde Rückstand an Webb heran. Zum Überholen reichte es aber nicht mehr. Webb, der auf WM-Platz 2 rangiert, verkürzte durch diesen Sieg seinen Rückstand in der WM von 16 auf 13 Punkte.

«Wir mussten die Siegesserie von Kenny heute unbedingt beenden», kommentierte Webb die Situation in der WM nach 7 absolvierten Rennen. Zur Erinnerung: WM-Leader Roczen hatte die letzten 3 WM-Läufe in Indianapolis für sich entschieden. Webb erklärt: «Es ist ein gutes Gefühl, wieder gewonnen zu haben.»

«Das Rennen war keine Spazierfahrt», gibt Webb zu bedenken. «Die Strecke hat sich im Laufe des Rennens extrem verändert, so dass man besonders in den letzten Runden sehr fokussiert sein musste. Als Führender musst du besonders aufpassen, keine Fehler zu machen. Kenny war am Ende wieder nah dran, aber ich konnte ihn zum Glück auf Abstand halten, was mir viel Selbstvertrauen für die kommenden Rennen gibt.»

Ergebnis SX-WM, Orlando-1:



1. Cooper Webb (USA), KTM

2. Ken Roczen (D), Honda

3. Zach Osborne (USA), Husqvarna

4. Justin Barcia (USA), GASGAS

5. Eli Tomac (USA), Kawasaki

WM-Stand nach Runde 7 von 17:



1. Ken Roczen (D), Honda, 161

2. Cooper Webb (USA), KTM, 148, (-13)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 132, (-29)

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 118, (-43)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 115, (-46)