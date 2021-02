Orlando-1: Webb (KTM) siegt knapp vor Roczen (Honda)

Die Entscheidung zum 7. Lauf der Supercross-WM in Orlando fiel in der vierten Runde, als Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb an Ken Roczen und Justin Brayton (Honda) vorbei in Führung ging. Roczen bleibt WM-Leader.

7. Lauf zur Supercross-WM in Orlando (Florida): HRC-Werksfahrer Ken Roczen gewann den Vorlauf und brachte sich damit in eine gute Ausgangslage zum Start ins Finale im Camping World Stadium.

Husqvarna-Werksfahrer Zach Osborne gewann den Start ins Finale vor Justin Brayton, Ken Roczen und Cooper Webb. Nach einem Fehler von Osborne übernahm zunächst Brayton die Führung, doch dann nutzte Webb die Situation, ging in einem Zuge in einer Linkskehre innen an Roczen und Brayton vorbei und übernahm die Spitze des Feldes. Auch Roczen überholte kurze Zeit später Brayton und blieb bis zur Halbzeit in Schlagdistanz zu Leader Webb.

«Nach der Hälfte des Rennens musste ich nach einem Fehler, bei dem ich beinahe gestürzt wäre, etwas abreißen lassen. Am Ende kam ich wieder etwas näher an Cooper heran, aber es reichte nicht für einen Angriff», erklärte Roczen auf dem Podium. In der Supercross-WM führt der Deutsche nach 7 von 17 absolvierten Rennen weiterhin an. Sein Punktepolster von 16 Punkten schrumpfte auf von 13 Punkten.

Titelverteidiger Eli Tomac (Kawasaki) kam erneut schlecht vom Start weg und musste sich aus dem Mittelfeld nach vorne arbeiten. Er erreichte Platz 5 hinter Justin Barcia (GASGAS), der sich über weite Strecken des Rennens auf Podiumskurs befand, dann aber einen Fehler in den Whoops beging, mit dem Körper neben sein Motorrad geriet und in Rodeo-Manier wieder aufspringen konnte. Durch diesen Fehler erbte Zach Osborne Rang 3. Barcia attackierte zwar bis zum Schluss, konnte aber nicht mehr zum Überholen ansetzen.

Dylan Ferrandis (Yamaha) stürzte zu Beginn des Rennens und musste aufgeben. Der 8. WM-Lauf findet in einer Woche ebenfalls im Camping World Stadium von Orlando statt.

Alle Einzelheiten vom Finale der Supercross-WM von Orlando-1 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Zach Osborne gewinnt den Start vor Brayton, Roczen, Webb und Barcia. Roczen vereitelt bereits den ersten Angriff von Webb.



Noch 19 Min:

Osborne strauchelt, Brayton und Roczen gehen an Osborne vorbei.



Noch 18 Min:

Osborne fällt auf P5 zurück. Brayton führt nun vor Roczen, Webb und Barcia. Tomac rangiert auf P8. Dylan Ferrandis stürzt und fällt aus.



Noch 16 Min:

Führungswechsel! Webb geht in einer Linkskehre innen an Roczen und Brayton vorbei in Führung!



Noch 15 Min:

Barcia hat P3 erreicht. Savatgy stürzt, Tomac erreicht dadurch P6.



Noch 13 Min:

Webb führt mit 0,7 Sekunden Vorsprung vor Roczen.



Noch 8 Min:

Webb kann sich an der Spitze leicht absetzen. Der KTM-Werksfahrer führt mit 1,8 Sekunden Vorsprung vor Roczen und Barcia. Tomac rangiert weiterhin auf P5.



Noch 5 Min:

Barcia strauchelt und gerät mit dem Körper neben sein Bike. Er kann einen Crash in Rodeo-Manier gerade noch verhindern. Osborne kann die Situation zu seinen Gunsten nutzen und erreicht P3.



Noch 3 Min:

Webb führt mit 2,8 Sekunden Vorsprung vor Roczen, Osborne und Barcia.



Letzte Runde:

Roczen attackiert nochmals, aber er kommt nicht mehr in Schlagdistanz zu Leader Webb. Webb siegt mit einem knappen Vorsprung von 0,94 Sekunden. Auch Barcia attackiert bis zur Ziellinie, erreicht Osborne auf P3 jedoch nicht mehr. Webb siegt vor Roczen, Osborne, Barcia und Tomac.

Ergebnis SX-WM, Orlando-1:

1. Cooper Webb (USA), KTM

2. Ken Roczen (D), Honda

3. Zach Osborne (USA), Husqvarna

4. Justin Barcia (USA), GASGAS

5. Eli Tomac (USA), Kawasaki

6. Aaron Plessinger (USA), Yamaha

7. Marvin Musquin (F), KTM

8. Jason Anderson (USA), Husqvarna

9. Malcolm Stewart (USA), Yamaha

10. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

11. Justin Brayton (USA), Honda

12. Dean Wilson (GBR), Husqvarna

13. Joey Savatgy (USA), KTM

14. Benny Bloss (USA), Honda

15. Vince Friese (USA), Honda

16. Martin Davalos (USA), KTM

17. Shane McElrath (USA), Honda

18. Justin Bogle (USA), KTM

19. Kyle Chisholm (USA), Yamaha

20. Justin Starling (USA), KTM

...

22. (DNF) Dylan Ferrandis (F), Yamaha

...

DNS: Chase Sexton (USA), Honda

WM-Stand nach Runde 7 von 17:

1. Ken Roczen (D), Honda, 161

2. Cooper Webb (USA), KTM, 148, (-13)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 132, (-29)

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 118, (-43)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 115, (-46)

6. Marvin Musquin (F), KTM, 110, (-51)

7. Malcolm Stewart (USA), Yamaha, 109, (-52)

8. Zach Osborne (USA), Husqvarna, 108, (-53)

9. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 99, (-62)

10. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 97, (-64)