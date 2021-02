Justin Barcia (GASGAS/P4): Podium knapp verfehlt

Nach einer Rodeo-Einlage von Justin Barcia (GASGAS) ergab sich in Orlando für Zach Osborne (Husqvarna) die Chance auf ein Podium. Barcia kämpfte bis zum Schluss, doch er verfehlte das Podium am Ende knapp.

Nach seinem Crash vor einer Woche in Indianapolis-3, wo sich Barcia auf Podiumskurs befand, er aber von einem Überrundeten aufgehalten wurde und stürzte, wollte der GASGAS-Werksfahrer in Orlando wieder den Anschluss an die WM-Spitze finden.

Doch der GASGAS-Werksfahrer kam im Finale zunächst nicht gut aus dem Startgatter, erreichte aber trotzdem die Top-5 in der ersten Runde. Nach einem Fehler von Zach Osborne (Husqvarna), der die frühe Führung übernahm und dem spektakulären Manöver von Webb, der Roczen und Brayton in einem Zuge überholte, befand sich Barcia ab der 5. Runde erneut auf Podiumskurs.

In Runde 18 von 25 strauchelte er in den Whoops und verlor kurzzeitig komplett die Kontrolle über sein Bike. Barcia wurde von seinem Motorrad katapultiert, konnte sich aber noch am Lenker festhalten. Er rannte neben seinem Bike her, sprang in Rodeo-Manier wieder auf und setzte das Rennen als Vierter fort. Zach Osborne nutzte die Gunst der Stunde und übernahm die dritte Position.

Barcia wollte seinen Fehler in den letzten Runden aber unbedingt wieder wettmachen. Er kämpfte wie ein Löwe, doch sein Einsatz war schließlich vergebens. In der WM-Tabelle konnte sich 'BamBam' mit Platz 4 von Orlando-1 zwar nicht verbessern (er war wegen seines Sturzes in Indianapolis-3 von WM-Rang 4 auf P5 zurückgefallen), doch er kam am letzten Wochenende wieder bis auf 3 Punkte an Adam Cianciarulo (Kawasaki) heran, der in Orlando nur auf Platz 10 finishte.

«Der Fehler in den Whoops hat mir heute das Podium gekostet», berichtet Barcia. «Ich bin das ganze Rennen über hart ans Limit gegangen und habe am Ende alles daran gesetzt, das Podium schließlich doch noch zu erreichen. Doch leider hat es nicht geklappt. Ich weiß, dass ich definitiv den Speed der Spitze habe. Ich muss jetzt nur noch versuchen, alles zusammenzufügen und weiter vorangehen. Natürlich ist das alles sehr frustrierend, aber immerhin bin ich gesund und bereit für die nächste WM-Runde hier in Orlando.»

Ergebnis SX-WM, Orlando-1:



1. Cooper Webb (USA), KTM

2. Ken Roczen (D), Honda

3. Zach Osborne (USA), Husqvarna

4. Justin Barcia (USA), GASGAS

5. Eli Tomac (USA), Kawasaki

WM-Stand nach Runde 7 von 17:



1. Ken Roczen (D), Honda, 161

2. Cooper Webb (USA), KTM, 148, (-13)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 132, (-29)

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 118, (-43)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 115, (-46)