Zeitplan und Vorschau Atlanta-1 mit Roczen und Thury

Die Supercross-WM geht am Samstagabend MESZ im Infield des 'Atlanta Motor Speedway' unter freiem Himmel in die 13. Runde. Ken Roczen (Honda/P2) muss weiterhin auf Angriff setzen, um im Titelkampf zu bleiben.

Die Supercross-WM geht an diesem Wochenende im Infield des 'Atlanta Motor Speedway' im Bundesstaat Georgia in ihre 13. von insgesamt 17 Runden. WM-Leader Cooper Webb (Red Bull KTM) geht mit einem Vorsprung von 15 Punkten an den Start. HRC-Werksfahrer Ken Roczen kann nur auf Angriff setzen, wenn er seine Titelchancen aufrecht erhalten will.

Ken Roczen war in dieser Saison meistens der Schnellste, er ist ein hervorragender Starter und er macht wenig Fehler. Dennoch steht er mit dem Rücken zur Wand. Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb führt mit 15 Punkten und der Thüringer muss nun alles tun, diesen Rückstand in den verbleibenden 5 WM-Läufen zu verkürzen.

Die US-Presse stellt dem Deutschen ein tadelloses Zeugnis aus, doch Ex-Champions wie Jeremy McGrath und Chad Reed sehen zu wenig Aggressivität in Roczens Fahrstil, insbesondere gegen Webb. Die Fehde zwischen Roczen und Webb hat eine lange Geschichte und sie endete 2018 im Krankenhaus von San Diego.

Roczen versuchte in dieser Saison, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen, gut zu starten und die Rennen von der Spitze aus zu kontrollieren. Webb ist aber ein Gegner, der im Verlaufe der Rennen immens zulegen kann und sich mit teilweise grenzwertigen Attacken durchsetzt.

Der Kurs wird in Atlanta ähnelt dem Streckenaufbau von Daytona. Er wird viel weitläufiger angelegt sein. Allerdings könnte auch das Wetter im Freien eine Rolle spielen.

WM-Stand nach Runde 12 von 17:



1. Cooper Webb (USA), KTM, 275

2. Ken Roczen (D), Honda, 260, (-15)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 234, (-41)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 214, (-61)

5. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 183, (-92)

6. Malcolm Stewart (USA), Yamaha, 179, (-96)

7. Jason Anderson (USA), Husqvarna, 171, (-104)

8. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 153, (-122)

9. Joey Savatgy (USA), KTM, 138, (-137)

10. Marvin Musquin (F), KTM, 136, (-139)

250-West mit Nick Thury

Justin Cooper (Yamaha) hat mit seinem Sieg in Arlington-3 wieder die Tabellenführung in der Westküstenmeisterschaft übernommen und die Top-3 trennen nur 6 Punkte. Dominique Thury holte in den letzten beiden Rennen seine ersten Meisterschaftspunkte und erreichte das Finale beim letzten Rennen direkt mit Rang 6 im Vorlauf.

Meisterschaftsstand nach Runde 5:



1. Justin Cooper, 108

2. Cameron McAdoo , 106, (-2)

3. Hunter Lawrence, 102, (-6)

4. Jalek Swoll, 93, (-15)

5. Garrett Marchbanks, 93, (-15)

6. Seth Hammaker, 88, (-20)

...

24. Dominique Thury, 16, (-92)

So können Sie die Rennen live verfolgen:

Livetiming

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan (MESZ): 13. Lauf zur Supercross-WM, Atlanta-1

Samstag, 10. April 2021

13:25 - 14:45: Freies Training

15:10 - 18:45: Qualifikationstraining

Vorläufe 250SX:

21:04: 250SX Vorlauf 1 (6 Min. + 1 Runde)

21:18: 250SX Vorlauf 2 (6 Min. + 1 Runde)

Vorläufe 450SX:

21:32: 450SX Vorlauf 1 (6 Min. + 1 Runde)

21:46: 450SX Vorlauf 2 (6 Min. + 1 Runde)

Last Chance Qualifying (LCQ):

22:11: 250SX LCQ (5 Min. + 1 Runde)

22:22: 450SX LCQ (5 Min. + 1 Runde)

Finals:

22:49: 250SX Main Event (15 Min. + 1 Runde)

23:27: 450SX Main Event (20 Min. + 1 Runde)