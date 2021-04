Atlanta-2: Ken Roczen triumphiert, Webb stürzt

Mit einem souveränen Sieg gewann Ken Roczen (HRC) das Finale von Atlanta-2 vor seinem Teamkollegen Chase Sexton und Jason Anderson (Husqvarna). WM-Leader Cooper Webb (KTM) stürzte. Damit ist die WM wieder offen.

14. Lauf zur Supercross-WM im Infield des 'Atlanta Motor Speedway': Der deutsche HRC-Star Ken Roczen gewann das Finale von Atlanta-2 mit einer souveränen Leistung vor seinem Teamkollegen Chase Sexton und Jason Anderson (Husqvarna). Anderson musste sich nach einem Crash im Vorlauf zunächst über das Last Chance Qualifying für das Finale qualifizieren.

Im Finale gewann Roczen den 'holeshot', gleichauf mit seinem Teamkollegen Sexton. Der Thüringer blieb danach fehlerfrei und gewann am Ende mit einem Vorsprung von 7,9 Sekunden, während WM-Leader Cooper Webb (KTM) mit Rang 6 das zweitschlechteste Ergebnis der Saison ablieferte. Noch schlechter lief es für den KTM-Titelaspiranten und sechsfachen Saisonsieger lediglich beim Saisonauftakt in Houston am 16. Januar mit Platz 9.

Webb lieferte sich zu Beginn des Rennens einen Zweikampf gegen Roczen, den der deutsche HRC-Werksfahrer schnell zu seinen Gunsten entschied. Im weiteren Rennverlauf fiel Webb jedoch immer weiter zurück: Erst ging Sexton am WM-Leader vorbei, danach Barcia und kurz danach auch Jason Anderson. Anderson überholte seinerseits Barcia und befand sich damit auf Podiumskurs. Nachdem Webb einige Runden benötigte, um seinen Rhythmus zu finden, griff er Barcia an, der auf P4 rangierte. Diesmal agierte Webb allerdings nicht mit seinem bekannten Durchsetzungsvermögen, sondern für seine Verhältnisse vergleichsweise halbherzig und unentschlossen. Barcia, der stets schwer zu überholen ist, wehrte mehrfach ab und Webb touchierte schließlich mit seinem Vorderrad das Heck von Barcia, als dieser ihm die Tür erneut zuschlug. Webb strauchelte, so dass sein Bike quer zur Fahrtrichtung fast im Stillstand zu Boden kippte und er damit den Weg für Tomac freimachte. Auf Platz 6 konnte WM-Leader Webb in den letzten Runden nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

WM-Leader Webb wirkte in Atlanta-2 im Vergleich zu den letzten Rennen wie ausgewechselt. Er büßte durch diesen Rückschlag heute 9 WM-Punkte auf seinen Verfolger Ken Roczen ein und dampfte seinen Vorsprung von 22 Punkten auf 13 Punkte ein. Bei noch 3 verbleibenden Rennen werden insgesamt noch 78 Punkte vergeben. Für Webb wird es also in Hinblick auf seinen zweiten WM-Titel enger.

Ken Roczen hat sich durch seinen Triumph von Atlanta-2 wieder in Position um den Titelkampf gebracht. Sein Teamkollege Chase Sexton leistete ihm Schützenhilfe, indem er auf Platz 2 den Punkteabstand zu Webb vergrößern konnte. Roczen konnte das Blatt noch einmal wenden. Er hat sich auf seine eigenen Stärken konzentriert und ist nun klar im Aufwind. Der Titelkampf ist wieder offen und bereits am kommenden Samstag geht es in Atlanta mit WM-Runde 15 weiter

Alle Einzelheiten vom Finale der Supercross-WM von Atlanta-2 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Roczen und Sexton überqueren die Holeshot-Linie gleichauf. Roczen geht in der ersten Runde in Führung vor Webb, Sexton, Musquin und Wilson. Tomac rangiert auf Rang 8. Malcolm Stewart überschlägt sich in der ersten Rhythmussektion.



Noch 18 Min:

Roczen führt vor Webb, Sexton. Barcia und Musquin.



Noch 16 Min:

Anderson geht an Musquin vorbei auf P5. Sexton geht an Webb vorbei auf P2.



Noch 15 Min:

Nun geht auch Barcia geht an Webb vorbei auf P3.



Noch 14 Min:

Webb schwächelt. Auch Anderson geht an Webb vorbei auf P4.



Noch 12 Min:

Roczen hat an der Spitze bereits einen Vorsprung von 5,2 Sekunden herausgefahren.



Noch 11 Min:

Tomac rangiert an Musquins Hinterrad. Musquin scheint etwas schneller als Webb zu sein, doch er geht nicht an seinem Teamkollegen vorbei.



Noch 9 Min:

Tomac quetscht sich nun an Musquin vorbei und erreicht P6. Tomac wird nun die Lücke zu Webb schließen.



Noch 6 Min:

Roczen baut seinen Vorsprung weiter aus. Er führt mit 6,2 Sekunden Vorsprung vor Sexton und Anderson.



Noch 4 Min:

Barcia schlägt Webb beim Überholversuch die Tür zu.



Noch 3 Min:

Tomac kann die Lücke zu Webb schließen. Webb kommt nicht an Barcia vorbei, Roczen führt an der Spitze mit 6,7 Sekunden Vorsprung.



Noch 1 Min:

Webb startet einen weiteren Überholversuch. Er touchiert mit seinem Vorderrad das Hinterrad von Barcia und stürzt. Tomac erbt Rang 5, Webb fällt auf P6 zurück.



Letzte Runde:

Ken Roczen gewinnt mit 7,9 Sekunden Vorsprung vor Chase Sexton, Jason Anderson, Justin Barcia, Eli Tomac und Cooper Webb.

Ergebnis SX-WM Atlanta-2:



1. Ken Roczen (D), Honda

2. Chase Sexton (USA), Honda

3. Jason Anderson (USA), Husqvarna

4. Justin Barcia (USA), GASGAS

5. Eli Tomac (USA), Kawasaki

6. Cooper Webb (USA), KTM

7. Marvin Musquin (F), KTM

8. Aaron Plessinger (USA), Yamaha

9. Dean Wilson (GBR), Husqvarna

10. Joey Savatgy (USA), KTM

11. Dylan Ferrandis (F), Yamaha

12. Martin Davalos (USA), KTM

13. Broc Tickle (USA), Honda

14. Max Anstie (GBR), Suzuki

15. Tyler Bowers (USA), Kawasaki

16. Josh Hill (USA), Yamaha

17. Cade Clason (USA), Kawasaki

18. Justin Starling (USA), KTM

19. Henry Miller (USA), KTM

20. Scott Champion (USA), Yamaha

21. (DNF) Malcolm Stewart (USA), Yamaha

22. (DNF) Mitchell Oldenburg (USA), Honda

DNS: Zach Osborne (USA), Husqvarna

DNS: Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

WM-Stand nach Runde 14 von 17:



1. Cooper Webb (USA), KTM, 313

2. Ken Roczen (D), Honda, 300, (-13)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 278, (-35)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 246, (-67)

5. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 215, (-98)

6. Jason Anderson (USA), Husqvarna, 211, (-102)

7. Malcolm Stewart (USA), Yamaha, 192, (-120)

8. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 183, (-130)

9. Marvin Musquin (F), KTM, 168, (-145)

10. Joey Savatgy (USA), KTM, 166, (-147)