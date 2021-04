Justin Barcia (GASGAS/P4): «Will um Siege kämpfen»

Trotz seiner Gesichtsverletzung konnte GASGAS-Werksfahrer Justin Barcia im Finale von Atlanta-2 in der Spitzengruppe mitfahren. Für das kommende Wochenende setzt sich Barcia neue Ziele und will aufs Podium.

GASGAS-Werksfahrer Justin Barcia hatte in Atlanta-2 mit den Nachwirkungen seines Sturzes am letzten Samstag zu tun. Zur Erinnerung: Barcia stürzte im Vorlauf in Führung liegend und zog sich eine Wunde im Gesicht zu, die genäht werden musste. Später im Finale stürzte er erneut in der ersten Kurve und beendete das Rennen von Atlanta-1 nur auf Rang 10.

Atlanta-2 lief trotz seines handicaps definitiv besser. «Es war ein schwerer Tag, denn ich hatte noch immer mit den Nachwirkungen meiner Verletzung vom letzten Samstag zu tun», erklärte der GASGAS-Werksfahrer, der das Saisoneröffnungsrennen von Houston gewann und nach 14 absolvierten Rennen auf Platz 4 der Gesamtwertung rangiert.

«Ich war froh, dass ich überhaupt antreten konnte», erklärt Barcia weiter. «Im Finale rangierte ich im Bereich der Top-3 und fiel auf Rang 4 zurück.» Barcia setzte sich zunächst gegen WM-Leader Cooper Webb (KTM) durch. Er kam besser durch die Whoops, konnte den Schwung in die nächste Linkskehre mitnehmen und innen an Webb vorbeigehen. In Runde 7 kam Jason Anderson von hinten immer näher und schob sich an Barcia vorbei.

Ab Runde 8 rangierte Barcia auf Rang 4. Webb schloss die Lücke zu Barcia und attackierte ihn, doch Barcia machte sich breit konnte die Angriffe immer wieder abwehren bzw. kontern. In Runde 13 ließ Webb das Gas vor dem Walljump etwas länger stehen, doch wieder machte sich Barcia breit, kreuzte die Linie, die sich Webb ausgesucht hatte. Webb touchierte Barcias Heck, ging zu Boden und verlor einen weiteren Platz an Eli Tomac (Kawasaki).

«Insgesamt bin ich heute gut durchgekommen, aber am kommenden Samstag will ich definitiv das Podium erreichen und um den Sieg kämpfen.»

Ergebnis SX-WM Atlanta-2:



1. Ken Roczen (D), Honda

2. Chase Sexton (USA), Honda

3. Jason Anderson (USA), Husqvarna

4. Justin Barcia (USA), GASGAS

5. Eli Tomac (USA), Kawasaki

6. Cooper Webb (USA), KTM

WM-Stand nach Runde 14 von 17:



1. Cooper Webb (USA), KTM, 313

2. Ken Roczen (D), Honda, 300, (-13)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 278, (-35)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 246, (-67)

5. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 215, (-98)

6. Jason Anderson (USA), Husqvarna, 211, (-102)