Sieger Ken Roczen: Für Honda Geschichte geschrieben

Ken Roczen hat in Atlanta-2 seine mentale Einstellung geändert und fuhr befreiter auf. Roczen wirkte kontrollierter und konzentrierter. Sein Bike-Setup wurde verbessert. Der letzte Honda-Doppelsieg liegt 10 Jahre zurück.

Die souveräne Vorstellung von Ken Roczen in Atlanta-2 war für die HRC-Truppe doppelt süß, denn sein Teamkollege Chase Sexton überquerte die Ziellinie auf Rang 2. Damit leistete der Teamkollege in Hinblick auf die Meisterschaft Schützenhilfe, denn Tabellenführer Cooper Webb (KTM) rangierte auf Rang 6 weit hinter dem Führungsduo.

Aber auch für Honda war der Doppelsieg von Atlanta-2 zugleich ein Meilenstein, denn seit März 2011 hat es in der Premiumklasse des Supercross keinen Honda-Doppelerfolg mehr gegeben. Damals überquerten die Honda-Piloten Trey Canard und Chad Reed nacheinander die Ziellinie.

Roczen markierte den ganzen Tag über Top-Leistungen. Er wirkte entspannter als sonst, zugleich aber auch kontrolliert und konzentriert. In der Qualifikation markierte er mit 1:34.570 die zweitbeste Zeit hinter Jason Anderson (Husqvarna). Er gewann den Vorlauf mit 6,3 Sekunden Vorsprung und legte so die Basis für seinen späteren Erfolg.

Der deutsche HRC-Star legte im Finale einen Blitzstart hin und setzte sich noch in der ersten Runde gegen WM-Leader Cooper Webb (KTM) durch. Danach kontrollierte und dominierte er das Rennen von der Spitze aus und gewann souverän vor seinem HRC-Teamkollegen Chase Sexton.

«Ich habe für das heutige Rennen meine mentale Einstellung geändert», erklärte Roczen. «Es begann schon mit guten Zeiten im freien Training. Wir haben einige Änderungen an dem Motorrad vorgenommen, die uns sehr geholfen haben. Den ganzen Tag über haben wir am Setup gearbeitet, was sich heute wirklich ausgezahlt hat. Die Strecke war hart und das Rennen lang. Das Setup hat sich bewährt. Ich konnte meine eigenen Linien fahren und freue mich, dass Honda hier einen Doppelsieg feiern konnte. Es war ein sehr wichtiges Rennen für uns, auch in Hinblick auf die WM-Tabelle. Ich hoffe, wir können jetzt so weitermachen und in Atlanta-3 wieder um den Sieg kämpfen.»

In der WM-Tabelle rangiert Ken Roczen weiterhin auf Platz 2. In Atlanta-2 konnte er seinen Rückstand von 22 auf 13 Punkte deutlich verkürzen und damit seine Titelchancen wieder klar verbessern.

Einziger kleiner Wermutstropfen: Für Samstag sind in Atlanta wieder Regenschauer vorhergesagt und das neue Bike-Setup vom Dienstag wurde für trockene Streckenbedingungen ausgetüftelt. WM-Lauf 15 könnte wieder ein Schlammrennen werden. Trotzdem befindet sich Roczen derzeit im Vorteil. Er ist der Jäger, Webb der Gejagte. Die Supercross-WM bleibt spannend.

Ergebnis SX-WM Atlanta-2:



1. Ken Roczen (D), Honda

2. Chase Sexton (USA), Honda

3. Jason Anderson (USA), Husqvarna

4. Justin Barcia (USA), GASGAS

5. Eli Tomac (USA), Kawasaki

6. Cooper Webb (USA), KTM

WM-Stand nach Runde 14 von 17:



1. Cooper Webb (USA), KTM, 313

2. Ken Roczen (D), Honda, 300, (-13)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 278, (-35)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 246, (-67)

5. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 215, (-98)

6. Jason Anderson (USA), Husqvarna, 211, (-102)