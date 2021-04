Zeitplan Salt Lake City 1 mit Ken Roczen (Honda)

HRC-Werksfahrer Ken Roczen hat angekündigt, bis zum Ende um die Meisterschaft kämpfen zu wollen. In Salt Lake City geht die Supercross-WM 2021 am Wochenende in ihre letzten beiden Runden.

Die Supercross-WM geht an diesem Wochenende in ihre 16. und damit vorletzte Runde. WM-Leader Cooper Webb (Red Bull KTM) bringt nach seinem Sieg einen Vorsprung von 16 Punkten mit in die letzten beiden Rennen der Saison 2021. Ken Roczen hat auf Rang 2 einen Vorsprung von 24 Zählern gegenüber Eli Tomac (Kawasaki) auf Gesamtrang 3. Der Kurs im Rice Eccles Stadium ist nach den 3 Runden 'Daytona-Style' nun wieder entsprechend der Verhältnisse in einem Football Stadium wesentlich enger gesteckt als die Strecken der letzten 3 Rennen.

Die Wetteraussichten für Salt Lake City sind gut. Es soll zwar bewölkt aber regenfrei sein bei Temperaturen von 19 bis 9 Grad.

WM-Stand nach Runde 15 von 17:



1. Cooper Webb (USA), KTM, 339

2. Ken Roczen (D), Honda, 323, (-16)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 299, (-40)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 264, (-75)

5. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 234, (-105)

6. Jason Anderson (USA), Husqvarna, 223, (-116)

7. Malcolm Stewart (USA), Yamaha, 209, (-129)

8. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 199, (-140)

9. Marvin Musquin (F), KTM, 182, (-157)

10. Joey Savatgy (USA), KTM, 177, (-162)

250-East: Nichols liegt vorn

In Salt Lake City treten in der Lites-Klasse wieder die Fahrer der Ostküstenserie zu ihrem vorletzten Rennen an. Colt Nichols (Yamaha) bringt als Tabellenführer einen Vorsprung von 8 Punkten mit.

Meisterschaftsstand nach Runde 7:



1. Colt Nichols (USA), Yamaha, 166

2. Christian Craig (USA), Yamaha, 158, (-8)

3. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 138, (-28)

4. Jet Lawrence (AUS), Honda,128, (-38)

5. Joshua Osby (USA), Honda, 103, (-63)

...

9. Thomas Do (F), KTM, 74 (-92)

So können Sie die Rennen live verfolgen:

Livetiming

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan (MESZ): 16. Lauf zur Supercross-WM, Salt Lake City 1

Samstag, 24. April 2021

17:25 - 18:45: Freies Training

19:10 - 22:45: Qualifikationstraining



Sonntag, 25. April 2021

Vorläufe 250SX:

01:05: 250SX Vorlauf 1 (6 Min. + 1 Runde)

01:20: 250SX Vorlauf 2 (6 Min. + 1 Runde)



Vorläufe 450SX:

01:34: 450SX Vorlauf 1 (6 Min. + 1 Runde)

01:48: 450SX Vorlauf 2 (6 Min. + 1 Runde)



Last Chance Qualifying (LCQ):

02:10: 250SX LCQ (5 Min. + 1 Runde)

02:22: 450SX LCQ (5 Min. + 1 Runde)



Finals:

02:49: 250SX Main Event (15 Min. + 1 Runde)

03:28: 450SX Main Event (20 Min. + 1 Runde)