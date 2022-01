Jason Anderson (Kawasaki): Spektakulärer Stunt

Kawasaki-Neuling Jason Anderson war bei der US-Supercross-Meisterschaft in San Diego nicht nur flott unterwegs, sondern in einer sehr kritischen Situation auch extrem reaktionsschnell.

Das Supercross-Rennen von San Diego sorgte am Samstag für einige haarige Szenen. Jason Anderson war von Platz 8 in Runde 1 bereits auf Rang 2 gewetzt und machte sich auf die Jagd nach Chase Sexton (Honda), ehe er von seiner qualmenden Kawasaki gebremst wurde.



Anderson schockte die Gegner mit einigen extrem schnellen Runden, flog an Assen wie Eli Tomac förmlich vorbei und fuhr auf der gewöhnungsbedürftigen Piste mit vielen 90-Grad-Kurven entfesselt.

In der Anfangsphase lieferte Anderson zudem einen Beweis für seine außerordentliche Fahrzeugbeherrschung. «El Hombre» sprang in Runde 1 im Getümmel eine Kombination mit extrem wenig Anlauf als Doppelsprung und musste daraufhin in der Luft seine Richtung korrigieren. Der 28-Jährige verhinderte so, dass er auf dem vor ihm fahrenden Aaron Plessinger (Red Bull KTM) landete, der direkt vor ihm nur die einfache Variante der Rampe gesprungen war. Anderson musste nach der Landung sogar kurz die Piste verlassen.

Für seine Reaktion erhielt der Champion von 2018 bereits Lob aus der Szene wie etwa von Mike Alessi, der seit einiger Zeit die Arena-Cross-Serie bestreitet.

Ergebnisse US-Supercross San Diego, 450 ccm:

1. Chase Sexton (USA), Honda

2. Eli Tomac (USA), Yamaha

3. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha

4. Cooper Webb (USA), KTM

5. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

6. Aaron Plessinger (USA), KTM

7. Ken Roczen (GER), Honda

8. Justin Barcia (USA), GASGAS

9. Jason Anderson (USA), Kawasaki

10. Marvin Musquin (FRA), KTM

11. Justin Brayton (USA), Honda

12. Max Anstie (GBR), KTM

13. Shane McElrath (USA), KTM

14. Dean Wilson (GBR), Husqvarna

15. Brandon Hartranft (USA), Suzuki

16. Mitchell Oldenburg (USA), Honda

17. Kyle Chisholm (USA), Yamaha

18. Josh Hill (USA), KTM

19. Ryan Breece (USA), Yamaha

20. Alex Martin (USA), Yamaha

Meisterschaftsstand nach Runde 3 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 59

2. Chase Sexton (USA), Honda, 58, (-1)

3. Cooper Webb (USA), KTM, 58, (-2)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 57 (-2)

5. Aaron Plessinger (USA), KTM, 54, (-5)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 53, (-6)

7. Ken Roczen (GER), Honda, 52, (-7)

8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 52, (-8)

9. Marvin Musquin (FRA), KTM, 47, (-12)

10. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha, 45, (-14)

11. Dean Wilson (GBR), Husqvarna, 33, (-26)

12. Max Anstie (GBR), KTM, 28, (-31)

13. Joey Savatgy (USA), KTM, 27, (-32)

14. Shane McElrath (USA), KTM, 24, (-35)

15. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 23, (-36)