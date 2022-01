Cooper Webb ist still und heimlich auf dem Vormarsch

Red Bull KTM-Star Cooper Webb ist weit weg von seiner Bestform, liegt nach drei Events der US-Supercross-Meisterschaft aber nur noch einen Punkt hinter Leader Eli Tomac.

Eli Tomac (Yamaha) und Red Bull KTM-Pilot Cooper Webb sind der beste Beweis, dass in der noch sehr jungen Supercross-Saison 2022 Konstanz und Plätze in den Top-5 mehr denn je gefragt sind. Tomac und Webb haben beide noch nicht ihren vollen Speed gefunden und sind nach drei Rennen in den USA bislang ohne Sieg. Dennoch hat Yamaha-Neuling Tomac die Führung in der Gesamtwertung übernommen.



Auch Titelverteidiger Cooper Webb ist voll bei der Musik und hat nur einen Zähler Rückstand auf den Mann aus Colorado. Webb kam in San Diego als Vierter ins Ziel, wurde zwar von Ken Roczen überholt, profitierte aber später vom Pech des Deutschen, der von Jason Anderson vom Bike geholt wurde.

Die Supercross-Rennen verlaufen in der Saison 2022 extrem hektisch und ereignisreich. «Es war ein Kampf», bemerkte Webb, der seinen Vorlauf in San Diego souverän gewinnen konnte. «Das Training und das Qualifying sind nicht gut gelaufen, im Finale haben wir dann aber sehr hart gekämpft.»



«Wir sind nur einen Punkt hinter der Spitze, somit darf ich mich eigentlich nicht beklagen», stellte Webb fest. «Aber wir werden diese Woche weiter arbeiten. Ich habe mich vergangene Woche nicht gut gefühlt und konnte keine gute Leistung abrufen. Wir haben einiges an Arbeit an meinem Motorrad zu verrichten, und ich muss auch an mir selbst arbeiten.»

Ergebnisse US-Supercross San Diego, 450 ccm:

1. Chase Sexton (USA), Honda

2. Eli Tomac (USA), Yamaha

3. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha

4. Cooper Webb (USA), KTM

5. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

6. Aaron Plessinger (USA), KTM

7. Ken Roczen (GER), Honda

8. Justin Barcia (USA), GASGAS

9. Jason Anderson (USA), Kawasaki

10. Marvin Musquin (FRA), KTM

11. Justin Brayton (USA), Honda

12. Max Anstie (GBR), KTM

13. Shane McElrath (USA), KTM

14. Dean Wilson (GBR), Husqvarna

15. Brandon Hartranft (USA), Suzuki

16. Mitchell Oldenburg (USA), Honda

17. Kyle Chisholm (USA), Yamaha

18. Josh Hill (USA), KTM

19. Ryan Breece (USA), Yamaha

20. Alex Martin (USA), Yamaha

Meisterschaftsstand nach Runde 3 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 59

2. Chase Sexton (USA), Honda, 58, (-1)

3. Cooper Webb (USA), KTM, 58, (-2)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 57 (-2)

5. Aaron Plessinger (USA), KTM, 54, (-5)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 53, (-6)

7. Ken Roczen (GER), Honda, 52, (-7)

8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 52, (-8)

9. Marvin Musquin (FRA), KTM, 47, (-12)

10. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha, 45, (-14)

11. Dean Wilson (GBR), Husqvarna, 33, (-26)

12. Max Anstie (GBR), KTM, 28, (-31)

13. Joey Savatgy (USA), KTM, 27, (-32)

14. Shane McElrath (USA), KTM, 24, (-35)

15. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 23, (-36)