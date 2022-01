Zeitplan US Supercrossmeisterschaften: Anaheim-2

Yamaha-Werksfahrer Eli Tomac geht im Angel Stadium von Anaheim mit dem 'redplate' des Tabellenführers an den Start. Ken Roczen (Honda) leistete in dieser Woche ausgiebige Testarbeit und Dominique Thury ist voll motiviert

Im Angel Stadium von Anaheim findet an diesem Wochenende der 4. Lauf der US Supercrossmeisterschaften statt. Nach bisher jedem Lauf wechselte die Tabellenführung und damit der Träger des 'redplates'. Titelverteidiger Cooper Webb startete am 8. Januar an gleicher Stelle mit dem roten Nummernschild. Ken Roczen gewann den Saisonauftakt. Der deutsche Honda-Werksfahrer musste aber schon nach Runde 2 in Oakland die Tabellenführung an Justin Barcia abgeben. Mit Eli Tomac sehen wir nun in Anaheim-2 nun bereits den dritten Tabellenführer in dieser Saison. Tomac hat zwar dieses Jahr noch kein Rennen gewonnen, doch er war trotz oder gerade wegen seiner Schwächen am Start insgesamt der Konstanteste. Aber seine Führung vor Chase Sexton (Honda) und Cooper Webb (KTM) ist mit nur einem Punkt nur hauchdünn. Tomacs Yamaha-Teamkollege Dylan Ferrandis stand in San Diego erstmals in dieser Saison auf dem Podium.

GASGAS Werksfahrer Justin Barcia, der letzte Woche mit P8 in San Diego einen rabenschwarzen Tag hatte, rangiert nur 2 Punkte hinter Lader Tomac in der Tabelle auf P4. Ken Roczen stürzte letzte Woche in San Diego und musste sich mit Rang 7 begnügen. Er hat auf Gesamtrang 7 einen Rückstand von 7 Punkten zur Spitze. In dieser Woche hat Roczen ausgiebige Trainingseinheiten auf der Strecke absolviert. Mit ihm dürfte in Anaheim wieder zu rechnen sein.

Für ausreichend Spannung wird also auch am letzten Januar-Wochenende gesorgt sein.

Meisterschaftsstand nach Runde 3 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 59

2. Chase Sexton (USA), Honda, 58, (-1)

3. Cooper Webb (USA), KTM, 58, (-1)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 57 (-2)

5. Aaron Plessinger (USA), KTM, 54, (-5)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 53, (-6)

7. Ken Roczen (GER), Honda, 52, (-7)

In der 250ccm Supercross-Westküstenmeisterschaft verfehlte der deutsche Club MX Yamaha Pilot Dominique Thury (Yamaha) in San Diego den Einzug ins Finale nur äußerst knapp. Zum Saisonauftakt Anfang Januar zeigte der Schneeberger im Angel Stadium auf Platz 9 die beste Leistung seiner gesamten Karriere, an die er hoffentlich diese Woche wieder anknüpfen kann.

So können die Rennen von Anaheim-2 verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (Saisonpass für 129,99 US$)

Zeitplan Anaheim-2*)

Samstag, 29. Januar 2022

20:30 - 21:50: Freies Training



22:20: 250SX West Gruppe C Qualifying 1

22:35: 250SX West Gruppe B Qualifying 1

22:50: 250SX West Gruppe A Qualifying 1

23:00: 450SX Gruppe A Qualifying 1

23:15: 450SX Gruppe B Qualifying 1

Sonntag, 30. Januar 2022

00:00: 250SX West Gruppe C Qualifying 2

00:15: 250SX West Gruppe B Qualifying 2

00:30: 250SX West Gruppe A Qualifying 2

00:45: 450SX Gruppe A Qualifying 2

01:00: 450SX Gruppe B Qualifying 2

Vorläufe:

04:06: 250SX West Vorlauf 1

04:20: 250SX West Vorlauf 2

04:34: 450SX Vorlauf 1

04:48: 450SX Vorlauf 2

Hoffnungsläufe:

05:10: 250SX West Hoffnungslauf

05:22: 450SX Hoffnungslauf

Finals:

05:53: Finale 250SX West

06:28: Finale 450SX

*) Angaben in MEZ ohne Gewähr