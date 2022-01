Adam Cianciarulo (Kawasaki) am Knie verletzt

Der bereits vor dem Saisonstart angeschlagene Adam Cianciarulo zog sich im Vorlauf von San Diego eine Verletzung am rechten Knie zu, die operiert werden muss. Cianciarulo fällt für die komplette Supercross-Saison aus.

Noch vor Saisonstart zog sich Kawasaki-Werksfahrer Adam Cianciarulo erneut eine Schulterverletzung zu. Trotz dieses Handicaps gehörte er in den ersten beiden Rennen zu den schnellsten Fahrern im Feld. In Anaheim fuhr er rundenlang im Bereich der Top-3, in Oakland führte er in den ersten 3 Runden des Finales, doch jedes mal musste er nach erheblichen Schmerzen zurückstecken und fiel am Ende hoffnungslos zurück. Die ernüchternde Bilanz war ein 11. und ein 12. Platz in den ersten beiden Rennen.

In Runde 3 von San Diego kam am letzten Wochenende das endgültige Aus: In der Anfangsphase des Vorlaufs zog sich Cianciarulo eine schwere Verletzung am rechten Knie zu. Der Zwischenfall ereignete sich in der Waschbrettsektion, die in San Diego mehreren Fahrern zum Verhängnis wurde, auch Ken Roczen. Der Kawasaki-Werksfahrer muss sich nun einer Operation unterziehen. Er fällt für den Rest der Supercross-Saison aus.

«Ich betrachte diesen Ausfall als Gelegenheit, meinen Körper vollständig zu genesen», erklärte der enttäuschte Cianciarulo.