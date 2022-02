Vorschau: US-Supercross startet an der Ostküste

In Minneapolis (Minnesota) gehen die US-Supercrossmeisterschaften in Runde 7 von 17. An der Spitze tobt das Duell zwischen Eli Tomac (Yamaha) und Jason Anderson (Kawasaki). Die 250er beginnen die Ostküstenmeisterschaften

Am kommenden Wochenende gehen die US-Supercrossmeisterschaften der 450er Klasse im U.S. Bank Stadium von Minneapolis (Minnesota) in Runde 7 von 17. Die Meisterschaft wechselt an die Ostküste der USA und in der Lites-Klasse beginnen damit auch die East-Regionalmeisterschaften. Damit verschieben sich die Startzeiten in der Nacht zum Sonntag.

Während der deutsche Westküstenpilot Dominique Thury nun einige Wochen Pause hat, startet Brian Hsu in der Ostküstenmeisterschaft. Er wird mit der Nummer 781 an den Start gehen und auf prominente Gegner stoßen: Jett Lawrence (Honda), Jeremy Martin (Yamaha), RJ Hampshire (Husqvarna), Austin Forkner (Kawasaki), Maximus Vohland (KTM), Coty Schock (Honda) und Cameron Mcadoo (Kawasaki), um nur einige Protagonisten der stark besetzten Ostküstenmeisterschaft zu nennen. Außerdem starten in dieser Klasse einige Newcomer wie Levi Kitchen, der bereits mehrere US Amateurmeisterschaften gewonnen hat.

In der 450er Klasse bleibt Yamaha-Werksfahrer Eli Tomac das Maß der Dinge. Beim letzten Rennen in Anaheim-3 konnte allerdings sein Verfolger und Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson mit seinem zweiten Sieg in dieser Saison Boden gutmachen. 'El Hombre' konnte seinen Rückstand von 15 auf 12 Punkte verkürzen. Die US-Supercrossmeisterschaften laufen nun auf einen engen Zweikampf zwischen Anderson und Tomac hinaus.

Der deutsche HRC-Werksfahrer Ken Roczen hat inzwischen auf P8 einen Rückstand von 42 Punkten zur Spitze und kann sich auf P8 kaum noch Hoffnungen auf den Titel machen. Das hat aber auch den Vorteil, dass er die nächsten Rennen ohne großen Druck angehen kann. Das HRC-Werksteam sucht ja weiterhin nach einem geeigneten Setup für den 27-jährigen Deutschen. Roczens Mechaniker können jetzt auch während des Renntages experimentieren und dabei vielleicht Fortschritte machen. Das sieht bei seinem Teamkollegen Chase Sexton natürlich ganz anders aus: Er befindet sich nach 7 Rennen immer noch auf Podiumskurs und hat mit 18 Punkten Rückstand weiterhin intakte Titelchancen. Damit steigt natürlich auch der Druck auf den 22-Jährigen.

Meisterschaftsstand nach Runde 6 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 134

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 122, (-12)

3. Chase Sexton (USA), Honda, 116, (-18)

4. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 112, (-22)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 110 (-24)

6. Cooper Webb (USA), KTM, 103, (-31)

7. Marvin Musquin (FRA), KTM, 98, (-36)

8. Ken Roczen (GER), Honda, 92, (-42)

9. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha, 92, (-42)

10. Aaron Plessinger (USA), KTM, 81, (-53)

So können die Rennen in Minneapolis verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (Saisonpass für 129,99 US$)

Zeitplan Minneapolis*)

Samstag, 19. Februar 2022

15:30 - 16:50: Freies Training

17:05: 250SX East Gruppe C Qualifying 1

17:20: 250SX East Gruppe B Qualifying 1

17:35: 250SX East Gruppe A Qualifying 1

17:50: 450SX Gruppe A Qualifying 1

18:05: 450SX Gruppe B Qualifying 1

19:20: 250SX East Gruppe C Qualifying 2

19:35: 250SX East Gruppe B Qualifying 2

19:50: 250SX East Gruppe A Qualifying 2

20:05: 450SX Gruppe A Qualifying 2

20:20: 450SX Gruppe B Qualifying 2

Vorläufe:

23:06: 250SX East Vorlauf 1

23:20: 250SX East Vorlauf 2

23:34: 450SX Vorlauf 1

23:48: 450SX Vorlauf 2

Sonntag, 20. Februar 2022

Hoffnungsläufe:

00:19: 250SX East Hoffnungslauf

00:31: 450SX Hoffnungslauf

Finals:

00:54: Finale 250SX East

01:28: Finale 450SX



*) Angaben in MEZ ohne Gewähr