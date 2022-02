Anaheim-3: Christian Craig (Yamaha) dominiert

Christian Craig gewann den 6. Lauf der US Westküstenmeisterschaften von Anaheim-3

Mit einem souveränen und ungefährdeten Sieg gewann Tabellenführer Christian Craig (Yamaha) den 6. Lauf der 250-US-Westküstenmeisterschaften in Anaheim-3. Dominique Thury (Yamaha) beendete das Rennen auf P15.

6. Lauf der 250-US-Westküstenmeisterschaften im Angel Stadium von Anaheim (Anaheim-3): Vince Friese (Honda) gewann den Holeshot, doch noch in der ersten Runde ging Tabellenführer Christian Craig (Yamaha) an Friese vorbei in Führung, blieb danach fehlerfrei und gewann mit einem Vorsprung von 25,4 Sekunden souverän.

GASGAS Werksfahrer Michael Mosiman stürzte schon in der ersten Runde. Zwei weitere Stürze warfen ihn immer wieder zurück. Am Ende rettete er Rang 3 hinter Vince Friese (Honda), der in Anaheim das beste Ergebnis seiner Karriere erreichte.

Die ausgedehnte Waschbrettsektion war die große Schwierigkeit der Strecke. Sie wurde gleich mehreren Fahrern zum Verhängnis: Jalek Swoll (Husqvarna), Nate Trasher und Mitchell Harrison stürzten und konnten ihre Rennen nicht beenden. Auch Hunter Lawrence (Honda) flog am Ende der Waschbrettsektion heftig über den Lenker ab und wurde am Boden von seinem eigenen Bike getroffen. Angeschlagen musste Hunter das Rennen aufgeben. Ob er sich bei diesem Sturz Verletzungen zugezogen hat, ist im Moment noch unklar.

Dominique Thury (Yamaha) qualifizierte sich auf P11 für das Abendprogramm und mit einem ausgezeichneten 6. Rang im Vorlauf erneut direkt für das Finale. Ins Finale startete der Schneeberger direkt neben Tabellenführer Christian Craig. Am Ende der Startgeraden lag der Deutsche auf Rang 6 und fiel in der ersten Runde auf P8 zurück. Bis zur Hälfte des Rennens rangierte er auf P11, bevor auch er auf P16 zurückfiel. Thury beendete das Rennen auf Rang 15 und fiel in der Tabelle von P17 auf Rang 18 zurück. Schade, denn nach den guten Ergebnissen im Heatrace wäre heute sicher mehr drin gewesen.

In der Tabelle konnte sich Christian Craig an der Spitze weiter absetzen und führt nun mit 28 Punkten Vorsprung vor Mosiman. Lawrence fiel nach seinem Crash und Ausfall auf Tabellenrang 3 zurück.

Die Westküstenpiloten haben jetzt bis zum 27. März Pause, denn kommende Woche beginnen in Minneapolis die Ostküstenmeisterschaften. Dominique Thury wird dann also nicht mehr dabei sein. Brian Hsu hatte zu Jahresbeginn seine Teilnahme an den US-Ostküstenmeisterschaften angekündigt.

Ergebnis Anaheim 3, 250West:

1. Christian Craig (USA), Yamaha

2. Vince Friese (USA), Honda

3. Michael Mosiman (USA), GASGAS

4. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

5. Carson Brown (USA), KTM

6. Chris Blose (USA), GASGAS

7. Robbie Wageman (USA), Yamaha

8. Derek Kelly (USA), Yamaha

9. Logan Karnow (USA), Kawasaki

10. Ryan Surratt (USA), Yamaha

...

15. Dominique Thury (GER), Yamaha

...

18. (DNF) Hunter Lawrence (AUS), Honda

...

20. (DNF)Jalek Swoll (USA), Husqvarna

...

DNS: Jo Shimoda (JPN), Kawasaki

Meisterschaftsstand 250 West nach Lauf 6:

#1. Christian Craig (USA), Yamaha, 148

2. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 120, (-28)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 119, (-29)

4. Vince Friese (USA), Honda), 76, (-72)

5. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 87, (-61)

6. Nate Trasher (USA), Yamaha, 79, (-69)

7. Robbie Wageman (USA), Yamaha, 81, (-67)

8. Garrett Marchbanks (USA), 73 (-75)

9. Carson Brown (USA), KTM, 73, (-75)

10. Chris Blose (USA), GASGAS, 63, (-85)

...

18. Dominique Thury (GER), Yamaha, 40, (-108)