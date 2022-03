Sturzorgie in Detroit: Eli Tomac setzt sich klar ab

Nach Stürzen von Jason Anderson (Kawasaki), Cooper Webb (KTM), Chase Sexton (Honda) und Dylan Ferrandis (Yamaha) konnte sich Tabellenführer Eli Tomac schadlos halten und sich mit einem Sieg klar in der Tabelle absetzen.

10. Lauf der US Supercrossmeisterschaften im Ford Field von Detroit (Michigan): Twistet Tea Suzuki Pilot Justin Bogle gewann den Holeshot zum Finale und führte bis in die dritte Runde, bevor Justin Barcia (GASGAS) das Zepter übernahm. Barcia musste sich nach einem Crash im Training die Hand mit 7 Stichen nähen lassen und ging entsprechend gehandicapt ins Rennen.

Jason Anderson (Kawasaki), der auf P4 gestartet war, kämpfte sich sukzessive nach vorne und fing den angeschlagenen Barcia in Runde 6 ab. In seinem Schlepptau befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits Tabellenführer Eli Tomac (Yamaha), der sich nach erneut schlechtem Start erst aus dem Mittelfeld nach vorn arbeiten musste. Er ging in den Whoops an Barcia vorbei und kassierte den führenden Anderson in Runde 12 mit einem sauberen Blockpass am Ausgang einer Rechtskehre abfing.

Malcolm Stewart (Husqvarna) musste nach schlechtem Start aus dem Mittelfeld nach vorne fahren und erreichte nach der Hälfte des Rennens die Podiumsränge.

Im letzten Drittel des Finales ging es drunter und drüber: Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb nahm einen Doppelsprung eingangs der Rhythmussektion zu weit, landete auf der Kuppe des nächsten Hügels, wurde zusammengestaucht und stürzte. Der direkt hinter ihm fahrende Chase Sexton (Honda) hatte keine Chance, krachte mit Webb zusammen und stürzte ebenfalls. Beide Fahrer wirkten benommen. Das Jersey von Sexton war völlig zerrissen. Webb, der sich den Arm hielt, versuchte zwar weiterzufahren, doch er konnte den Lenker nicht mehr festhalten. Auch für Sexton war das Rennen damit beendet.

In Runde 17 rutschte Jason Anderson (Kawasaki) in der Rechtskurve nach dem Zielsprung über das Vorderrad zu Boden und schlug dabei hart mit dem Kopf auf. Auch er versuchte zunächst weiterzufahren, musste aber einsehen, dass er das Rennen nicht zu Ende bringen konnte. Auch der französische Yamaha-Werksfahrer Dylan Ferrandis stürzte nach einem Sprung und musste das Rennen mit schmerzendem Handgelenk aufgeben. Auch Marvin Musquin (KTM) stürzte in einer Rechtskehre über das Vorderrad, konnte aber weiterfahren und beendete das Rennen auf rang 4.

Nach ersten Informationen soll sich Sexton keine schweren Verletzungen zugezogen haben. Auch Jason Anderson ist nicht schwerer verletzt und hat vermutlich eine Gehirnerschütterung. Auch Ferrandis soll sich keinen Bruch zugezogen haben. Im Falle von Cooper Webb gab es allerdings bislang noch keine Entwarnung.

Eli Tomac siegte am Ende souverän mit 3,5 Sekunden Vorsprung vor Malcolm Stewart (Husqvarna) und Justin Barcia (GASGAS). Justin Brayton wurde auf P5 bester Honda-Pilot und beide Suzukis von Bogle/P8 und Hartranft/P9 erreichten die Top-10.

Nach dem Ausfall von Anderson konnte sich Tomac in Detroit in der Tabelle weiter absetzen. Er hat nun einen klaren Vorsprung von 42 Punkten vor Stewart und Anderson, die mit 187 Zählern punktgleich auf den Podiumsrängen folgen. Auch Barcia hat sich auf P4 wieder in Stellung gebracht und hat noch gute Chancen auf einen Podiumsrang.

Am kommenden Wochenende gehen die US-Supercrossmeisterschaften in Indianapolis in ihre 11. Runde.

Ergebnis Detroit, 450 ccm:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha

2. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

3. Justin Barcia (USA), GASGAS

4. Marvin Musquin (FRA), KTM

5. Justin Brayton (USA), Honda

6. Vince Friese (USA), Honda

7. Shane McElrath (USA), KTM

8. Justin Bogle (USA), Suzuki

9. Brandon Hartranft (USA), Suzuki

10. Cade Clason (USA), Honda

11. Ryan Breece (USA), Yamaha

12. Justin Starling (USA)

13. Alex Martin (USA), Yamaha

14. Dean Wilson (GBR), Husqvarna

15. Logan Karnow (USA), Kawasaki

16. Kevin Moranz (USA), KTM

17. Alex Ray (USA), Yamaha

18. (DNF) Justin Rodbell (USA), Kawasaki

19. (DNF) Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha

20. (DNF) Cooper Webb (USA), KTM

21. (DNF) Jason Anderson (USA), Kawasaki

22. (DNF) Chase Sexton (USA), Honda

...

DNS: Ken Roczen (GER), Honda

DNS: Aaron Plessinger (USA), KTM

DNS: Max Anstie (GBR), KTM

Meisterschaftsstand nach Runde 10 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 229

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 187, (-42)

3. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 187, (-42)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 184 (-45)

5. Cooper Webb (USA), KTM, 173, (-56)

6. Chase Sexton (USA), Honda, 164, (-65)

7. Marvin Musquin (FRA), KTM, 164, (-65)

8. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha, 141, (-88)

9. Ken Roczen (GER), Honda, 133, (-96)

10. Dean Wilson (GB), Husqvarna, 119, (110)