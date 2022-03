Jett Lawrence (Honda) siegt auch in Detroit

Mit einer überzeugenden Leistung gewann Jett Lawrence (Honda) den 4. Lauf der US Ostküstenmeisterschaften in Detroit vor seinem Verfolger Cameron McAdoo (Kawasaki).

4. Lauf der Supercross-Ostküstenmeisterschaften im Ford Field von Detroit: Der australische Tabellenführer Jett Lawrence (Honda) dominierte das Zeittraining und gewann auch den Vorlauf. Im entscheidenden Finale zog Stilez Robertson (Husqvarna) den Holeshot, doch bereits in der ersten Runde ging Lawrence in Führung, während sein Verfolger in der Meisterschaft, Cameron McAdoo (Kawasaki), sich nach schlechtem Start erst aus dem Mittelfeld nach vorn arbeiten musste. McAdoo ging in Runde 11 im Bereich der Whoops an Brown vorbei und erreichte P2. Am Ende kam er nicht mehr in Schlagdistanz zum führenden Australier.

Lawrence gewann souverän mit 6,5 Sekunden Vorsprung vor McAdoo und Brown und markierte damit seinen 3. Sieg in der laufenden Saison. Damit konnte er seinen Vorsprung in der Tabelle von 5 auf 8 Punkte ausbauen. Der 5. Lauf der US Ostküstenmeisterschaften findet kommende Wochenende in Indianapolis statt.

Ergebnis Detroit 250 East:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

3. Pierce Brown (USA), GASGAS

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

5. Jordon Smith (USA), Honda

6. Mitchell Oldenburg (USA), Honda

7. Phil Nicoletti (USA), Yamaha

8. Stilez Robertson (USA), Husqvarna

9. Enzo Lopez (USA), Yamaha

10. Joshua Varize (USA), Husqvarna

...

DNS: Jeremy Martin (USA), Yamaha

DNS: Austin Forkner (USA), Kawasaki

Tabellenstand 250 East nach Runde 4:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 99

2. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 91 (-8)

3. Pierce Brown (USA), GASGAS, 68, (-31)

4. Stilez Robertson (USA), Husqvarna, 67, (-32)

5. Enzo Lopez (USA), Yamaha, 64, (-35)

6. Jordon Smith (USA), Honda, 63, (-36)

7. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 60, (39)

8. Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 58, (-41)

9. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 50, (-49)

10. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 42, (-57)