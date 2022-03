Indy: 3.000 Dollar Penalty für Justin Barcia (GASGAS)

GASGAS-Werksfahrer Justin Barcia wurde in Indianapolis für seine aggressive Fahrweise mit einer Punkt- und Geldstrafe belegt, nachdem er im Finale mit Jason Anderson kollidierte und der Kawasaki-Werksfahrer stürzte.

Bereits beim Saisonauftakt in Anaheim holte Justin Barcia den Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson vom Motorrad. Was zum Saisonauftakt noch relativ locker ausgelegt wurde, hat sich nun zu bitterem Ernst entwickelt, denn Barcia stand von der AMA wegen seiner aggressiven Fahrweise bereits unter Beobachtung.

Am letzten Samstag übernahm Barcia im Finale von Indianapolis die Führung, wurde aber in Runde 10 von Jason Anderson abgefangen. In der nächsten Runde setzte Barcia einen Konter, stach in der Rechtskehre vor der Boxengasse innen hinein und kreuzte die Linie von Anderson. Beide Fahrer strauchelten, aber nur Anderson ging zu Boden und fiel auf Rang 7 zurück.

Dieser Zwischenfall könnte Anderson die Meisterschaft gekostet haben, denn Eli Tomac gewann und setzte sich an der Tabellenspitze deutlich ab.

Barcia entschuldigte sich zwar noch auf der Strecke für den Zwischenfall, sah sich aber danach trotzdem nicht in der Schuld: «Es war ein Rennunfall, denn er [Anderson] hat mich offensichtlich nicht gesehen. Was hätte ich tun sollen? Wir fahren hier für Geld. Es ist unser Job. Das war keine unsaubere Aktion. Ich habe die Chance zum Überholen gesehen und wollte sie nutzen.»

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Penalty für Barcia ausgesprochen. Er erhält eine Geldstrafe von 3.000 USD und einen Punktabzug von 3 Punkten. Barcia wird offiziell zwar weiterhin auf P2 gewertet, was nun zu der merkwürdigen Situation führt, dass Musquin auf Rang 21 Punkte erhielt und Barcia auf P2 nur 20 Punkte. Ohne die Strafe hatte Barcia auf P2 einen Rückstand von nur 48 Punkten gehabt. Jetzt sind es 51 Punkte Rückstand

Ergebnis Indianapolis, 450 ccm:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 26

2. Justin Barcia (USA), GASGAS, 20

3. Marvin Musquin (FRA), KTM, 21

4. Chase Sexton (USA), Honda, 19

5. Cooper Webb (USA), KTM, 18

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 17

Korrigierter Meisterschaftsstand nach Runde 11 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 255

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 204, (-51)

3. Justin Barcia (USA), GASGAS, 204 (-51)

4. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 202, (-53)

5. Cooper Webb (USA), KTM, 191, (-65)

6. Marvin Musquin (FRA), KTM, 185, (-70)