Jett Lawrence (Honda) bezwingt McAdoo auch in Indy

Der australische HondaWerksfahrer Jett Lawrence gewann den 5. Lauf der US-Ostküstenmeisterschaften in Indianapolis vor Cameron McAdoo (Kawasaki) und RJ Hampshire (Husqvarna).

5. Lauf der US-Ostküstenmeisterschaften im Lucas Oil Stadium von Indianapolis (Indiana): Tabellenführer Jett Lawrence (Honda) war im Vorlauf am Ende der Startgeraden gestürzt und musste das Feld von ganz hinten aufrollen. Der Australier schaffte dennoch das Unmögliche und erreichte nach 8 Runden die Spitze und gewann den Vorlauf.

Sein Start ins Finale klappte besser. Der Australier zog den Holeshot und kontrollierte das Rennen von der Spitze aus, doch sein ärgster Konkurrent in der Meisterschaft, Cameron McAdoo (Kawasaki) befand sich bereits in der Anfangsphase des Rennens an seinem Hinterrad. McAdoo und Lawrence lieferten sich ein Katz- und Maus-Spiel. In der 5. Runde übernahm McAdoo die Spitze. In der 10. Runde des Finals platzierte Lawrence den entscheidenden Konter und ging in einer Linkskehre außen mit enorm viel Schwung und Geschwindigkeitsüberschuss an McAdoo vorbei in Führung.

Lawrence siegte mit einem Vorsprung von 5,9 Sekunden vor McAdoo und Hampshire. Mit seinem 4. Sieg in 5 Rennen setzte er sich in der Tabelle weiter ab und führt mit 11 Punkten Vorsprung vor McAdoo und Pierce Brown (GASGAS), der in Indianapolis auf Rang 4 ins Ziel kam.

Die Piloten der Ostküste haben jetzt eine Pause. Nächste Woche in Seattle sind wieder die Fahrer der Westküstenmeisterschaft am Start.

Ergebnis Indianapolis 250 East:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

4. Pierce Brown (USA), GASGAS

5. Mitchell Oldenburg (USA), Honda

6. Enzo Lopez (USA), Yamaha

7. Kyle Chisholm (USA), Yamaha

8. Jordon Smith (USA), Honda

9. Jace Owen (USA), Yamaha

10. Cullin Park (USA), Honda

...

DNS: Jeremy Martin (USA), Yamaha

DNS: Austin Forkner (USA), Kawasaki

Tabellenstand 250 East nach Runde 5:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 125

2. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 114 (-11)

3. Pierce Brown (USA), GASGAS, 87, (-38)

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 81, (44)

5. Enzo Lopez (USA), Yamaha, 81, (-44)

6. Jordon Smith (USA), Honda, 78, (-47)

7. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 68, (-57)

8. Stilez Robertson (USA), Husqvarna, 67, (-58)

9. Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 58, (-67)

10. Jace Owen (USA), Yamaha, 55, (-70)